جوجل تختبر ميزة التنقل عبر الواقع المعزز ضمن الخرائط

بدأت جوجل اختبار ميزة التنقل عبر الواقع المعزز AR ضمن تطبيق الخرائط خاصتها Google Maps مع مستخدمين حقيقيين من خلال مجموعة صغيرة من المرشدين المحليين.

ويبدو أن عملاقة البحث مصممة على طرح ميزة التنقل الجديدة القائمة على الواقع المعزز ضمن تطبيق الخرائط، وذلك وفقًا لما أفاد به تقرير لديفيد بيرس David Pierce من صحيفة وول ستريت جورنال.

وكانت الشركة قد تحدثت لأول مرة عن التجربة الجديدة أثناء فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين في العام الماضي Google I/O 2018 في شهر مايو/أيار 2018.

وقامت حينها جوجل بمعاينة نظام تنقل جديد في تطبيق الخرائط يستخدم مزيجًا من الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي وكاميرا الهاتف لإرشادك إلى الأماكن في الوقت الفعلي.

ويستخدم نظام التنقل الجديد كاميرا الهاتف لتوفير الاتجاهات باستخدام الواقع المعزز إلى جانب بيانات الموقع لمطابقة موقعك عبر Google Street View، إذ يمكنك فتح تطبيق الخرائط والضغط على زر بدء الواقع المعزز Start AR، ليقوم تطبيق الخرائط بإرشادك باستخدام النظام الجديد.

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ويطالبك النظام أولاً بتحريك هاتفك بحيث يمكنه تحديد مكانك بالضبط وتحليل المناطق المحيطة باستخدام بيانات Street View، ثم تقديم التوجيهات بناءً على ذلك، وينبغي حمل هاتفك بالوضع الأفقي ليعطيك التطبيق الاتجاهات الفعلية في العالم الحقيقي.

ويحذرك النظام الجديد من الاستمرار في حمل هاتفك أثناء التجول، ويطلب منك التحقق من الاتجاهات بشكل سريع، وذلك لأن النظر إلى الهاتف أثناء التجول ليس آمن.

كما يساعد هذا التحذير على حفظ بطارية هاتفك نظرًا إلى أن التجربة تتحول إلى واجهة الخريطة العادية عندما تضع هاتفك في مكانه.

ويمكن للميزة نفسها الإشارة إلى المعالم التجارية والمطاعم في المدن التي ينشط فيها المستخدم.

وتشكل ميزة التنقل من خلال الواقع المعزز ضمن خرائط جوجل خطوة مهمة للملاحة عندما يتم طرح الميزة للجميع، إذ بالرغم من أن تطبيقات التنقل تجعل من السهل الوصول إلى مكان ما، إلا أنه لا يزال من الصعب معرفة المكان الذي تتوجه إليه بالتحديد، خاصة في المدن الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة لا تزال قيد العمل ومن المرجح أن يتم تنقيحها قبل أن يتمكن الجميع من استخدامها، كما أنها غير مخصصة للقيادة أو ركوب الدراجات، لذلك فمن المفترض أن لا تظهر التغييرات في شاشة التنقل إلا إذا كان المستخدم يمشي.