أفضل 5 شاشات للألعاب وفقا لتقييم العملاء على موقع أمازون

تطورت شاشات العرض بشكل كبير على مدى العقد الماضي، كما اتجهت بعض شركات التكنولوجيا إلى إنتاج شاشات مخصصة للألعاب تتمتع بالعديد من الميزات والتقنيات الجديدة والمواصفات التي تجعل اختيار الأنسب منها مهمة صعبة.

لذلك يوجد بعض النقاط التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند اختيار إحدى شاشات الألعاب ومنها ما يلي:

1- مُعدّل التحديث



مُعدّل التحديث Refresh Rate هو عدد المرات التي يمكن فيها للشاشة تحديث الصورة المعروضة في الثانية الواحدة، وبناء عليه كلما زاد مُعدّل التحديث، كلما زاد عدد الإطارات التي تعرضها الشاشة في الثانية الواحدة fps، ويمكن للشاشات أن تتضمن معدلات التحديث التالية: 60HZ و144HZ و240HZ.

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من المهم أن تضع في اعتبارك أن معدل التحديث يعتمد في المقام الأول على بطاقة الرسومات GPU الموجودة بالجهاز حيث أنها المسؤولة عن عرض عدد الإطارات المناسبة في الثانية.

لذا قبل اتخاذ قرار بشأن الحصول على شاشة بمُعدّل تحديث 144 هرتز أو 240 هرتز تأكد من أن بطاقة الرسومات الخاصة بك يمكنها تشغيل الألعاب في هذا النطاق.

2- زمن الاستجابة

يمثل مقدار الوقت الذي تحتاجه وحدة البكسل الواحدة للتبديل من الأسود إلى الأبيض أو التبديل بين ظلال الرمادي المختلفة، وتُعد أفضل شاشات الألعاب هي التي تمتلك زمن استجابة Response Time منخفض، لأنه سيقلل التأخير لأقصى حد ويجعل الحركات والمؤثرات تبدو أسرع، أعلى وقت استجابة ستراه على الأرجح هو 5 مللي ثانية، في حين أن أفضل شاشات الألعاب هي التي تملك وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية فقط.

3- دقة العرض



دقة أعلى تعني عدد وحدات بكسل أكثر والتي بدورها تعني تفاصيل مرئية أفضل ووضوح أعلى للصور، وتأتي معظم شاشات الألعاب حاليًا بثلاث معدلات للدقة هم:

1080 بكسل (Full HD)

1440 بكسل (QHD / 2K)

2160 بكسل (UHD / 4K)

4- تقنيات المزامنة التكيفية

يُعد تقطع العرض واحدًا من أهم المشاكل التي تواجه اللاعبين، والذي يكون سببه ببساطة هو اختلاف مُعدّل الإطارات الذي يرسله معالج الرسوميات بجهازك للشاشة ومُعدّل الإطارات الذي تستطيع الشاشة تحمله،

ومن هنا ظهرت تقنيات المزامنة التكيفية FreeSync و G-SYNC في شاشات الألعاب. تقنية AMD FreeSync لا تتسبب في وجود تكلفة إضافية على السعر الأساسي للشاشة وهي متوافقة فقط مع بطاقات الرسومات من AMD، بينما تقنية NVIDIA G-SYNC تتسبب في رفع سعر الشاشة ولا تعمل إلا مع بطاقات إنفيديا NVIDIA.

5- حجم وتصميم الشاشة

تأتي معظم شاشات الألعاب بين 21 إنش و 27 إنش نظرًا لأن تلك الأجهزة تمثل التوازن المثالي بين الوضوح البصري وراحة المشاهدة، و أي شيء أعلى سيتعين مشاهدته من مسافة بعيدة، وأي شيء أصغر لن يكون مناسبًا للاستمتاع بتفاصيل الألعاب.

إن الحجم الذي تختاره متروك لك تمامًا، على الرغم من أنك إذا كنت تستخدم شاشة 1080 بكسل، فمن الأفضل ألا يتجاوز مقاس الشاشة 24 بوصة نظرًا لأن كثافة البكسل المنخفضة ستؤدي حتمًا إلى بعض التعرج الغير مقبول.

فيما يلي أفضل 5 شاشات للألعاب وفقا لتقييم العملاء على موقع أمازون:

1- شاشة ASUS ROG Swift PG27UQ

– التقييم على موقع أمازون: 4.4 من 5 نجوم

عادة ما تسعى شركة أسوس إلى تحقيق التوازن بين التصميم الأنيق والمواصفات القوية في شاشتها، وتُعد شاشة ROG Swift PG27UQ واحدة من أغلى الشاشات التي يمكنك شراؤها حيث يصل سعرها إلى 2000 دولار، ولكنها أفضل شاشات الألعاب على الإطلاق.

تأتي الشاشة بمقاس 27 إنش، وبدقة (4K UHD (3840 x 2160، ومُعدّل تحديث عالي 144 هرتز ويمكنك رفعه إلى 165هرتز، كما تدعم تقنية G-Sync بحيث يمكن لأجهزة الكمبيوتر المزودة ببطاقات رسوميات إنفيديا الاستفادة من معدل التحديث المتغير.

لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو دقة ألوانها، حيث تمتلك هذه الشاشة ما يكفي من دقة الألوان التي تجعلها خيارًا ممتازًا للاعبين.

المميزات: دقة عالية، دعم G-Sync، ودعم HDR

السلبيات: مكلفة جدًا حيث يصل سعرها 2000 دولار، وهي واحدة من أغلى الشاشات المتاحة.

2- شاشة ASUS VG248QE

– التقييم على موقع أمازون: 4.4 من 5 نجوم

تعتبر شاشة ASUS VG248QE شاشة ألعاب ممتازة بسعر معقول، على الرغم من دقتها المتواضعة.

مقابل 250 دولار تقريبًا، ستحصل على شاشة عالية الدقة بحجم 24 إنش وبدقة Full HD 1920×1080، وزمن استجابة 1 مللي ثانية، مع مُعدّل تحديث يبلغ 144 هرتز، مما يجعلها شاشة مثالية للاعبين الذين يبحثون عن شاشة لا تؤثر على الميزانية.

كما تأتي الشاشة بحامل مضمن يتيح لها الدوران بزاوية 90 درجة، وضبط 110 ملم من الارتفاع و 15 درجة للإمالة، بالإضافة لمكبرات صوت استريو مدمجة.

الميزات: غير مكلفة، مُعدّل تحديث عالي، وحامل يتيح لك تجربة مشاهدة مريحة مع إمالة مريحة، ومحور دوار، وإمكانية تعديل الإرتفاع.

السلبيات: ضعف دقة اللون وزوايا النظر

3- شاشة Acer Predator X34

– التقييم على موقع أمازون: 3.9 من 5 نجوم

تُعد شاشة أيسر Predator X34 من أفضل شاشة الألعاب المنحنية ultrawide وتوفر لك كل العناصر الأساسية لشاشة الألعاب الممتازة.

تأتي بمقاس 34 إنش وبدقة QHD 3440 x 1440، ومُعدّل تحديث عالي 100 هرتز ويمكن رفعه إلى 120 هرتز، ونسبة العرض إلى الارتفاع 21: 9، كما تدعم تقنية G-SYNC من أجل تجربة لعب سلسلة.

4- شاشة ASUS ROG Swift PG279QR

– التقييم على موقع أمازون: 3.9 من 5 نجوم

تقوم شاشة أسوس ROG Swift PG279QR بإحداث توازن لا يمتلكه سوى عدد قليل من شاشات G-Sync الأخرى، حيث أنها غير مكلفة نسبيًا بالمقارنة مع سعر شاشات G-Sync الأخرى التي يمكنك الحصول عليها.

مقابل 567 دولار تقريبًا ستحصل على شاشة عالية الدقة بحجم 27 إنش وبدقة تبلغ 2560 × 1440 بكسل، ومُعدّل تحديث 165 هرتز ، وتمتلك 178 درجة كاملة من المشاهدة بفضل لوحة IPS.

تتمتع الشاشة بدقة ألوان مثالية تقريبًا وتغطية كاملة للطيف sRGB، وبوقت استجابة 1 مللي ثانية، مما يجعلها تقدم تجربة ألعاب فائقة الدقة دون أي مشاكل.

5- شاشة Acer Predator XB271HU

– التقييم على موقع أمازون: 3.8 من 5 نجوم

تُعد شركة أيسر Acer اسمًا مميزًا عندما يتعلق الأمر بشاشات الألعاب، وشاشتها Predator XB271HU تملك جميع عوامل الشاشة المميزة بشكل عام فهي تأتي بمقاس 27 إنش، بدقة 2560 × 1440 بكسل، مع مُعدّل تحديث عالي 144 هرتز، ووقت استجابة منخفض 1 مللي ثانية، كما أن هذه الشاشة تتميز بدقة الوضوح حتى في معدلات الإطارات المرتفعة، ويساعد في ذلك تقنية G-Sync.

ما يميز هذه الشاشة هو دقة ألوانها، حيث تأتي بلوحة IPS، بينما تستخدم معظم شاشات الألعاب الأخرى لوحة TN، وبعد عدة اختبارات وجد موقع Rtings أن الشاشة دقيقة للغاية، حيث حصلت على 9.6 نقطة من 10 نقاط.