5 تطبيقات هامة لأطباء الأسنان تساعدهم في أداء عملهم

يبدو أنه لا يوجد أي جانب من جوانب حياتنا لم يتأثر باستخدام التطبيقات حاليًا، حيث أصبح العالم يعتمد على استخدام التطبيقات في معظم المجالات بشكل متزايد ولا يعد مجال طب الأسنان استثناءًا من ذلك، حيث بدأ العديد من أطباء الأسنان في الاستفادة من تطبيقات الهواتف لتسهيل إدارة مهام عملهم اليومية.

وفيما يلي 5 تطبيقات هامة لأطباء الأسنان يمكنها أن تجعل عملهم أكثر سهولة:

1- تطبيق Dentaltown

يعتبر تطبيق Dentaltown مجتمعًا افتراضيًا لأطباء الأسنان وطلاب طب الأسنان في جميع أنحاء العالم، حيث يتيح لهم الاطلاع على كل ماهو جديد في المجال من خلال مقالات خبراء طب الأسنان في العالم.

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الميزات الرئيسية:

الوصول إلى مجلة Dentaltown مما يتيح لك القراءة والتعليق على مقالات كبار المتخصصين في طب الأسنان من خلال هاتفك

الإطلاع على آخر أخبار المجال من خلال فيديو أسبوعي

تعلم كل ما هو جديد من خلال ميزة Continuing Education التي تتيح لك الوصول لدورات تدريبية في طب الأسنان

التواصل مع أشهر أطباء الأسنان في العالم من داخل التطبيق

ميزة لوحات الرسائل message boards التي تتيح لك نشر مواضيع جديدة والرد عليها، بالإضافة إلى التحقق من الموضوعات النشطة وحالات اليوم

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على متجر آيتيونز.

2- تطبيق Dental Dictionary

يقدم تطبيق Dental Dictionary المجاني لأطباء الأسنان إمكانية الوصول الفوري إلى أكثر من 18000 مصطلح وتعريف بمجال طب الأسنان، والاستماع إلى أكثر من 11000 مصطلح صوتي، واستعراض 3000 صورة، وكل ذلك من مصادر موثوقة .

سواء كنت طبيب أسنان أو طالب طب أسنان أو تريد فقط تعلم المزيد عن طب الأسنان، فإن هذا التطبيق يمكن أن يساعدك في العثور على تعريفات واضحة ومتعمقة لمصطلحات طب الأسنان منها الأمراض الشائعة واسبابها وطرق العلاج وطرق نظافة الفم وأدوات وتقنيات طب الأسنان بالإضافة للرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية وصور الأشعة السينية.

الميزات الرئيسية:

الوصول إلى أكثر من 3000 صورة بما في ذلك الرسوم البيانية وصور الأشعة السينية

حفظ عدد غير محدود من الإشارات المرجعية للوصول إليها بسرعة وقت الحاجة

دعم البحث الصوتي عن المصطلحات والتعريفات والأمراض

الإطلاع على اقتراحات البحث أثناء كتابتك

عرض عمليات البحث الأخيرة.

مشاركة التعريفات والمصطلحات الطبية عبر الشبكات الاجتماعية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على متجر آيتيونز.

3- تطبيق Dentistry ProConsult

يُعد تطبيق Dentistry ProConsult أداة تعليمية مهمة لأطباء الأسنان وطلاب طب الأسنان حيث يقدم لهم بطريقة سهلة وسريعة مراجعة الإجراءات العامة المستخدمة في علاج الأسنان واللثة، وقد تم تطوير هذا التطبيق بواسطة جامعة أوغوستا Augusta University وهي جامعة أبحاث عامة ومركز طبي أكاديمي بولاية جورجيا الأمريكية.

الميزات الرئيسية:

تقديم التعليمات خطوة بخطوة لكل إجراء طبي يحتاج إليه أطباء الأسنان

توفير مقطع فيديو لكل إجراء

إمكانية حفظ أي إجراء طبي في قائمة المفضلة لسهولة الوصول إليه في أي وقت

إمكانية البحث عن إجراءات محددة

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على متجر آيتيونز.

4- تطبيق iDentist dentist

يعتبر تطبيق iDentist تطبيقًا متكاملًا لإدارة وتنظيم العمل بعيادات طب الأسنان وذلك فيما يتعلق بملفات المرضى والمواعيد والتاريخ المرضي والتقارير الطبية والحسابات المالية.

تم تصميم تطبيق iDentist ليسهل على أطباء الأسنان عملهم اليومي من خلال إنشاء قائمة للمرضى يتم من خلالها تسجيل كل مريض بتاريخه المرضي مما يسهل الوصول لهذه البيانات في أي وقت وأي مكان.

الميزات الرئيسية:

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة

إمكانية تسجيل جميع بيانات المريض بما يشمل البيانات الشخصية والتاريخ الطبي

إنشاء جداول لعلاج المرضى

إمكانية البحث عن المريض بالاسم او الرقم او العنوان

إنشاء مخططات لمتابعة حالة المريض

معرض صور للأشعة السينية

إمكانية المزامنة مع جميع أجهزتك

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على متجر آيتيونز، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات.

5- تطبيق My Dental Clinic

يساعد تطبيق My Dental Clinic أطباء الأسنان على إدارة عيادتهم والتواصل مع المرضى بكل سهولة، حيث يتيح لهم الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمرضي وتشمل المعلومات الشخصية، ومخططات الأسنان، و الملاحظات والمواعيد، ويمكنهم أيضًا إرفاق صور الأشعة الخاصة بالمرضى.

كما يتيح هذا التطبيق لأطباء الأسنان التواصل مع المرضى بكل سهولة من خلال الاتصال أو إرسال الرسائل القصيرة مباشرة للمريض، ويمكن حفظ المواعيد مباشرة إلى التقويم من أجل التذكير.

الميزات الرئيسية:

تتبع حالة المرضى بسهولة من خلال تسجيل بياناتهم على التطبيق

متابعة المواعيد الخاصة بك

إرفاق الصور بسجلات المرضى

إمكانية الاتصال أو إرسال رسائل قصيرة إلى المرضى بنقرة واحدة

توافر مخططات الأسنان

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على متجر آيتيونز، كما يوجد منه إصدار ويب يمكنك الوصول إليه من هنا.