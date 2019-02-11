تكنولوجيا: جوجل تبدأ في إختبار تقنية الواقع المعزز في خرائط جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في إجراء إختبارات على تقنية الواقع المعزز في خرائط جوجل، والتي تتيح للمستخدم الحصول على مؤشرات للوجهات بتقنية الواقع المعزز وبإستخدام الكاميرة الخلفية للهاتف.

كانت شركة جوجل قد أعلنت عن دمج تقنية الواقع المعزز في خرائط جوجل في مؤتمر المطوريين Google I/O السابق، حيث تأتي هذه الميزة لدعم المستخدم في التنقل والبحث عن الوجهات عند السير في مواقع جديدة وذلك عن طريق تقنية الواقع المعزز التي تستخدم الكاميرة الخلفية للهاتف لتوضيح المؤشرات على الطريق.

أيضاً من المقرر أن يعمل تطبيق الخرائط على تحديد موقع المستخدم بشكل دقيق ومن ثم توجيه المستخدم بمؤشرات على الشاشة للوجهة المراد الوصول إليها، حيث بدأت بالفعل جوجل في إختبار الميزة الجديدة بواسطة بعض المرشدين.

وقد أشار تقرير وول ستريت إلى أن ميزة التنقل والبحث عن الوجهة بتقنية الواقع المعزز تأتي في التطبيق من خلال زر مخصص يعمل على تنشيط التقنية لتوجيه المستخدم مباشرة إلى وجهته بتقنية الواقع المعزز، كما تدعم الميزة أيضاً عرض مشهد للمواقع في الوقت الفعلي، كما سيكون على المستخدم تحريك الكاميرة لتحديد موقعه بدقة أكبر.

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ومن المقرر أن تعمل خوارزمية جوجل على تحديد الموقع بشكل مباشر ومن ثم تطبيق ميزة التنقل الإفتراضي على الشاشة بإستخدام الكاميرة الخلفية، حيث تظهر مؤشرات كبيرة على الشاشة لتوجيه المستخدم.

أيضاً أشارت جوجل أن هذه الميزة لا يمكن أن يتم إستخدامها أثناء القيادة، حيث يتطلب تحريك الهاتف بشكل مستمر في الموقع المحدد لتوجيه المستخدم، كما تنفصل ميزة التوجيه بالواقع المعزز عند وضع الهاتف، لذا تشكل صعوبة على المستخدم أثناء القيادة.

بالتأكيد مازالت تقنية الواقع المعزز في خراط جوجل في فترة الإختبار والتقييم في الفترة الحالية، إلا أنها من المميزات التي ستشكل دعم للمستخدم في التنقل والبحث عن الوجهات الجديدة بتقنية أكثر كفاءة.

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