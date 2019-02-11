تقرير يحذر من بعض تطبيقات «آيفون»: ترصد بيانات حساسة دون إذن

اليوم الجديد

كشف تقرير أعده موقع “تك كرانش”، المعني بموضوعات التكنولوجيا عن قيام عدد من تطبيقات بعض الشركات الكبرى، مثل “أير كندا وهوليستر وإكسبيديا وهوتيلز دوت كوم” المستخدمة مع الهاتف الذكي “آيفون” بتسجيل استخداماتكم للهاتف دون الحصول على إذن منكم كمستخدمين.

وبحسب التقرير، فإن هذه التطبيقات تتضمن برنامج “تسجيل الجلسة” الذي تطوره شركة “جلاس بوكس”، ويتيح لمطوري التطبيقات تسجيل ما يحدث على شاشة الهاتف ومعرفة طبيعة استخدام المستخدم للتطبيق، وبالتالي فإنه يمكن رصد كل تحركات المستخدم من خلال التقاط صور...