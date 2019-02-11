قمر صناعي روسي يكتشف ظواهر عجيبة في الغلاف الجوي للأرض

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تمكن تلسكوب فضاء روسي ثبت على القمر الصناعي الروسي "لومونوسوف" الذي اطلق عام 2016 باستخدام الرؤية فوق البنفسجية من اكتشاف في الغلاف الجوي للأرض انفجارات "ضوء قوية" لا تزال مجهولة.
وقال مدير معهد الفيزياء النووية في جامعة موسكو الحكومية ميخائيل بانياسوك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "حصلنا بمساعدة التلسكوب على نتائج أكثر أهمية مما توقعنا…. يبدو أننا صادفنا ظاهرة فيزيائية جديدة…. لا نعرف حتى الأن ما هذه الطبيعة الفيزيائية، على سبيل المثال سجلنا مرارا "انفجارات ضوئية بقوة هائلة أثناء رحلة "لومونوسوف" على ارتفاع عدة...
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