"الأرصاد" توضح: ظواهر جوية "غريبة" تتحكم في طقس مصر

مصراوي - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك بعض الظواهر الجوية تتحكم في حالة الجو في مصر حاليًا، وحدوث تلك الظواهر مرتبط بموقع مصر الجغرافي.

وأضاف عطا في حوار مع "مصراوي" ينشر لاحقًا، أن حالة الجو مرتبطة بحالة الكتلة الهوائية التي تتعرض لها البلاد، فشمال مصر يتعرض باستمرار للكتل الهوائية الباردة القادمة من البحر المتوسط ومنخفض قبرص الهوائي، أما جنوب مصر، فيتعرض للكتلة الهوائية الساخنة القادمة من جنوب القارة وشمال السودان، فحالة الطقس...