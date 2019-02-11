كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سيارة كهربائية ألمانية جديدة رخيصة الثمن نسبة السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات الأخرى قليلة جدا، وذلك لارتفاع أسعارها. بجامعة آخن في ألمانيا تم تصميم سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم تكلفتها قليلة، ما يمكن أن يجعلها متاحة لكل من يريد اقتناء سيارة كهربائية. التقرير التالي لموقع DW يسلط الضوء على هذه السيارة:

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