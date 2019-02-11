الحصة السوقية لمكبر الصوت الذكية Apple HomePod لا تتعدى 6% في الموطن

فاطمة أيت طالب - دبي - يعد Apple HomePod من بين مكبرات الصوت الذكية المتاحة في السوق اليوم. عندما تقارنه مع مكبرات الصوت الذكية الأخرى مثل Amazon Echo Dot و Google Home Mini، فإن مكبر الصوت الذكي Apple HomePod يبدو باهظًا، وأضف إلى ذلك حقيقة أن آبل لديها خيار واحد فقط، فهي لم تمنح العملاء الكثير من الخيارات.

هذا هو السبب في أننا لم نتفاجأ عندما سمعنا من مؤسسة CIRP المتخصصة في بحوث السوق أن الحصة السوقية لمكبر الصوت الذكي Apple HomePod في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز 6 في المئة. ووفقا للمؤسس المشارك لشركة CIRP، السيد Josh Lowitz، فقد صرح بالقول : ” تمتلك كل من أمازون وجوجل مجموعة واسعة من مكبرات الصوت الذكية، بدءًا من الرخيصة وصولاً إلى الراقية، مع وجود أشكال أكثر تنوعًا من أمازون. لا تمتلك آبل سوى Apple HomePod ذو السعر المرتفع، ومن المرجح ألا يحصل على حصة كبيرة حتى تقدم شركة آبل منتجًا آخر بسعر مقارب لـ Google Home Mini و Amazon Echo Dot “.

حاولت شركة آبل تسويق مكبر الصوت الذكي Apple HomePod بإعتباره جهازًا ممتازًا للإستماع إلى الموسيقى في المنزل، وتسويقه كمكبر ذكي للصوت على نحو أقل، على الرغم من نوايا الشركة الواضحة المتمثلة في الحصول على نسبة مهمة في سوق مكبرات الصوت الذكية.

كانت هناك شائعات في الماضي لمحت إلى أن شركة آبل تعمل على نسخة أرخص وأصغر من مكبرت الصوت الذكي Apple HomePod، ولكن لم يظهر أي شيء حتى الآن. وسواء كان ذلك كافيًا للمنافسة أم لا، فسوف يتعين على شركة آبل تحسين قدرات مساعدها الرقمي Siri في حالة إذا كانت ترغب في الحصول على نسبة مهمة من سوق مكبرات الصوت الذكية الذي تستحوذ عليه حاليًا كل من أمازون وجوجل.