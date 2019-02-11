المزيد من الحكومات تطالب WhatsApp بالقدوم مع حلول ناجعة للحد من إنتشار الأخبار المضللة على منصتها

فاطمة أيت طالب - دبي - الأخبار الكاذبة والمضللة يمكن أن تنتشر بسرعة بإستخدام العديد من الوسائل، بما في ذلك وسائل الإعلام الإجتماعية. ويمكن أيضًا نشرها عبر تطبيقات الدردشة مثل WhatsApp، حيث يمكن للمستخدمين ببساطة إعادة توجيه الأخبار المضللة ونقلها إلى جهات الإتصال الخاصة بهم بلمسة زر واحدة. وقد مثل هذا مشكلة كبيرة في الماضي في دول مثل الهند، حيث يبدو الآن أن الحكومة لديها ما يكفي من المشاكل.

ووفقا لوزير الدولة، السيد Hansraj Ahir، فيبدو أن الحكومة الهندية تطلب من WhatsApp إيجاد طرق للحد من إنتشار الأخبار الكاذبة بحيث صرح بالقول : ” أصدرت الوزارة المسؤولة عن الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات إشعارات إلى WhatsApp مفادها أنها بحاجة إلى الخروج بحلول فعالة يمكن أن تؤدي إلى المساءلة وتسهيل مهمة إنفاذ القانون بالإضافة إلى المضي قدمًا نحو الأمام وإزالة الأخبار المضللة “.

وقد طرحت WhatsApp في الماضي عدة طرق مختلفة لمحاولة الحد من إنتشار الأخبار المضللة والمحتوى المزعج. إحدى هذه الطرق هي الحد من عدد الأشخاص الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل إليهم. وهذا من الناحية النظرية يمنع إنتشار الأخبار الكاذبة والمضللة بسرعة كبيرة، على الرغم من أنه ليس هناك في الوقت الراهن حل شامل يقوم بالحد من إنتشار الأخبار الكاذبة بنسبة 100%.

وقد قامت WhatsApp كذلك بإضافة الإشارة ” معاد توجيهها ” للسماح للمستخدمين بمعرفة الرسائل المعاد توجيهها والرسائل العادية على أمل أن يؤدي ذلك إلى تعامل المستخدمين مع الرسائل المعاد توجيهها بالمزيد من التشكيك. ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن أن تكون هناك طريقة دائمة أو أكثر فاعلية للتعامل مع إنتشار الأخبار الكاذبة والمضللة من خلال تطبيقات الدردشة، لذلك علينا فقط الإنتظار لنرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.