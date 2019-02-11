تكنولوجيا: Cybershoes.. حذاء للواقع الافتراضي يغير وجه ألعاب الفيديو

يمكنك الآن الدخول إلى عالم ألعاب الفيديو بالكثير من الإثارة والمتعة غير المسبوقة، عبر حذاء “سايبرشوز” Cybershoes، أحد ملحقات الواقع الافتراضي VR التي تغريك بالاقتناء.

تم تصميم حذاء الواقع الافتراضي “سايبرشوز” Cybershoes ليتم ارتداؤه مباشرة على قدميك أو دون خلع حذائك، لتبدأ رحلة اللعب في الواقع الافتراضي وأن جالس على كرسي قابل للدوران حول محوره، كما كراسي البارات، لتصبح قادرا على الجري والقفز والالتفات بحرية كاملة داخل اللعبة، كما لو كنت البطل الحقيقي داخل لعبة الفيديو.

حرص تصميم حذاء الواقع الافتراضي “سايبرشوز” Cybershoes أن يضم بكرة دوراة حساسة للغاية في أسفل نعله، لتشعر بحرية الجري أو المشي داخل اللعبة بتحريك نعليك فقط دون مغادرة مكانك، إلى جانب منفذ USB لشحن الحذاء، وغطاء قابل للإزالة في حالة الرغبة في تغيير البطاريات.

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ونجحت حملة تمويل حذاء الواقع الافتراضي “سايبرشوز” Cybershoes في جمع التمويل المستهدف، على موقع التمويل الجماعي indiegogo، ومن المقرر أن يصل المنتج إلى داعميه بحلول يوليو القادم، وبسعر 259 دولارا (4,700 جنيها مصريا تقريبا).