انت الان تتابع تفاصيل خبر عظامك ستصبح أقوى مع هذه الأطعمة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 08:28 صباحاً - هناك خطوات كثيرة يمكن تطبيقها كعلاج وقائي لمشكلة هشاشة العظام التي تصيب أكثر من مليوني شخص سنوياً، وتعد من الأمراض التي تغير حياة الإنسان بشكل كبير؛ نظراً لقساوتها.

وأهم تلك الخطوات الحرص على تدعيم نظام الغذائي بمجموعة من الأطعمة المعينة التي تساعد على تقوية وحماية الجسم وهيكله العظمي. ومن أغنى تلك الأطعمة بالفائدة:

البروكولي

يحتوي على عناصر غذائية مهمة، كالمغنيسيوم، وفيتامين ك، وحمض الفوليك، وفيتامين ب 6، والكالسيوم.

الخس

يضم 3 من العناصر الغذائية الأساسية لتحسين قوة العظام، وهي الكالسيوم، والبورون، وفيتامين ك.

السبانخ

أوراق السبانخ الطازجة تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ك، والفولات، وفيتامين ب 6، والكالسيوم، والمغنيسيوم.

الشاي الأخضر

يحتوي هذا المشروب الصحي على العديد من العناصر المطلوبة لتعزيز بنية العظام وقوتها، لكن يجب تناوله دون سكر.

البقدونس

عند أكله ستمتص المزيد من فيتامينات ك1 و ك2 التي تعمل على تنشيط "الأوستيوكالسين".

الشوفان

يحتوي على فيتامين ب وإي، ومعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك والحديد، وتكثر فيه الكيماويات النباتية.

الليمون

يحسِّن المحتوى المرتفع من فيتامين سي في الليمون، امتصاصَ الجسم للكالسيوم، لذلك لا تتردد في استخدامه دائماً.

الكرنب (الملفوف)

يحتوي على مستويات عالية من فيتامين ك وفيتامين ب 6 وفيتامين سي وحمض الفوليك.

البازلاء

تحتوي على فيتامين ك، مما ينشط "الأوستيوكالسين" ويساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم في عظامك.

الحليب

محتويات الكالسيوم وفيتامين د الموجودة في الحليب ومنتجات الألبان بمثابة "السحر" وراء خصائص بناء العظام.