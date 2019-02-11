"الأرصاد" عن طقس الاثنين: شبورة صباحا وشديد البرودة ليلا

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات...