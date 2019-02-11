كانون تطرح جهازًا جديدًا للعرض الضوئي الليزري بدقة 4K

أعلنت شركة كانون عن تطوير جهاز عرض ضوئي عامل بالليزر وبدقة 4K، لتحقيق سطوع أعلى واستنساخ أفضل للألوان، وذلك استنادًا على “النجاح الذي حققه جهاز العرض الضوئي XEED 4K5020Z، الذي طرحته الشركة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي والذي عرضته لأول مرة في المعرض الأوروبي للأنظمة المتكاملة”.

وقالت الشركة إن الجهاز الجديد 4K LCOS، المتوقع طرحه في الأسواق في 19 آذار/مارس المقبل، يأتي في إطار التزامها المستمر بدعم العاملين في تكامل الأنظمة بالأجهزة الإبداعية المتقدمة، ويُنتظر أن يتيح منافذ اتصال محسنة.

ويستخدم جهاز العرض الضوئي الليزري الجديد المدمج 4K LCOS، الذي يتميز بسطوع ضوئي أعلى، الهيكل الذي ابتكرته كانون حديثًا لأجهزة العرض الضوئي. ويسهل ربط هذا الجهاز وتركيبه بسهولة في أي موقع محيطي شامل، سواء للعرض الأفقي أو العمودي، نظرًا لانتفاء وجود أية قيود تكاملية.

ويشتمل الجهاز على موائم سهل الاستخدام للعدسات يتوافق مع مجموعة مختارة من سبع عدسات قابلة للتبديل من كانون، بينها عدسة RS-SL07RST 4K الجديدة التي تتميز بتقريب آلي قدره 1.76× وحركة عمودية تتراوح بين +/- 73% مع حد أدنى من التوهج وانحناء المجال. ويقدم جهاز العرض الضوئي المرتقب منظرًا دقيقًا واستنساخًا ممتازًا للصور من دون أي تشويه أو انحراف.

وينتج الجهاز XEED 4K5020Z الذي طرحته الشركة حديثًا والمتسم بألوان ذات سطوع عالٍ وجودة وعمق فائقين، دقة 4K أصيلة تبلغ 4,096×2,160 بكسل. ويأتي جهاز العرض الجديد مزودًا بمنفذي عرض للفيديو 4K 60p 10-bit RGB (4:4:4) غير المضغوط، كميزة تحسينية أخرى تضاف على الطراز الحالي، ما يجعله مثاليًا للاستخدامات الإبداعية وعرض التصاميم الحاسوبية والاستخدام في المحاضرات التعليمية.

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ومن المنتظر أن ينطوي محرك معالجة الصور المزدوج من كانون، مثلما يتضح في الطراز XEED 4K5020Z الذي طرح حديثًا، مزايا ممتازة لمزج المناظر، وتقديم العروض الضوئي المقببة، وإنجاز طرق التركيب الإبداعية. ويتسم الجهاز المرتقب طرحه بعدم حاجته إلى الصيانة تقريبًا، مع إمكانية استخدامه على مدار الساعة بفضل منافع التشغيل والاستخدام المحسنة.

ومن المقرر أن يصبح جهاز العرض الضوئي الجديد XEED 4K5020Z متاحًا عبر كل من كانون الإمارات وشركة التوزيع “ردينغتون” في دبي.