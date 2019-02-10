تقرير جديد يؤكد أن شركة Activision Blizzard ستقوم بتسريح عددٍ كبيرٍ من الموظفين

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة و وسائل الإعلام تتناقل أخبار التغيرات الإدارية التي طرأت على شركة Activision Blizzard الأمريكية، و المتخصصة في ألعاب الفيديو، مثل Spencer Neuman الذي تم فصله من مجموعة آكتفيجن بليزارد التجارية لينضم إلى Netflix، و

Amrita Ahuja التي خرجت من الشركة و انضمت إلى Square Inc (ليس سكوير إينكس) للحلول المالية و ذلك لتعمل بجانب Jack Dorsey الرئيس التنفيذي لتويتر، و غيرهم.

حسناً، يبدو أن هذا لم يكن إلا تمهيد لعملية إعادة هيكلة ضخمة ستجري داخل الشركة التي يعمل في أروقتها أكثر من 9800 موظف، فقد أكد تقريرٌ جديدٌ من وكالة Bloomberg أن الشركة ستقوم بعملية تسريح ضخمة، و أن عدد الموظفين الذين سيخسرون وظائفهم، سيصل عددهم إلى مئات!

سنتابع آخر المستجدات في حال توفرت المزيد من التفاصيل.