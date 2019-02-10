5 حواسيب محمولة ذات أداء جيد وبأسعار أقل من 500 دولار

لا شك أن اختيار أفضل حاسوب محمول laptop يُعد أمرًا صعبًا، حيث أن إيجاد التوازن بين المواصفات التي تتناسب مع احتياجاتك والسعر المناسب سيتطلب منك بحثًا طويلًا بين العديد من موديلات الحواسيب المحمولة.

فكيف يمكنك الحصول على حاسوب محمول بسعر أقل من 500 دولار، ويتناسب إلى حد كبير مع احتياجاتك؟

هذا الأمر يعد سهلًا جدًا مع حواسيب كروم بوك Chromebook، حيث أن نظام التشغيل كروم أو إس Chrome OS لا يتطلب مواصفات هاردوير عالية مثل نظام ويندوز، لذا يمكنك تشغيل هذا النظام على جهاز بمعالج جيد، وسعة تخزين أقل وذاكرة وصول عشوائي أقل، ومن المعلوم أن هذه مواصفات هذه المكونات هي التي تحدد سعر الكمبيوتر المحمول.

وبما أن أجهزة أجهزة كروم بوك تعتمد على التخزين السحابي أولاً، فأنت لا تحتاج إلى الكثير من سعة التخزين المدمجة، وهي مناسبة لك إذا كنت تقضي معظم وقتك في تصفح مواقع الويب أو الكتابة أو تشغيل الفيديو أو تشغيل ألعاب أندرويد.

ولكن على الرغم من أنه يمكن لأجهزة كروم بوك أن تعمل بنظام التشغيل كروم أو إس المحدد، ويمكنها تشغيل تطبيقات أندرويد، إلا أن بعض الأشخاص يحتاجون إلى نظام تشغيل ويندوز لتشغيل برامج وتطبيقات أكثر، ولكن هذا يتطلب معالج أسرع مع المزيد من النوى، وذاكرة وصول عشوائي أكبر – 8 جيجابايت هو الحد الأدنى – ومساحة تخزين أكبر من أجل تشغيل التطبيقات ونظام التشغيل نفسه.

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إذا كنت تبحث عن حاسوب محمول بتكلفة مناسبة ومواصفات جديدة، فيما يلي 5 حواسيب محمولة تتميز بالأداء الجديد وتأتي بسعر لا يتعدي من 500 دولار:

1- حاسوب Acer Aspire E 15

يأتي حاسوب أيسر Aspire E 15 بشاشة مقاسها 15.6إنش وبدقة 1920×1080، وعدد 6 منافذ، منفذ USB 2.0، ومنفذين USB 3.0 ومنفذ USB 3.1 Gen 1 ومنفذ HDMI ومنفذ VGA، كما يمكنك فتح الجهاز وإضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM ومساحة التخزين.

يعمل الجهاز بمعالج من إنتل i3-8130U ثنائي النواة، مع بطاقة رسوميات من إنتل أيضًا UHD Graphics 620 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت ومحرك أقراص صلب بسعة 1 تيرابايت.

كما يعمل الجهاز بنظام التشغيل ويندوز 10، وببطارية سعتها 2800 مللي أمبير/ الساعة تدوم لما يصل إلى 13.5ساعة عمل وذلك بسعر 350 دولار.

2- حاسوب Asus Flip C302A

يقع حاسوب أسوس Flip C302A كروم بوك تحت فئة أجهزة 2×1 حيث يعمل كحاسوب محمول وجهاز لوحي، ويأتي بتصميم أنيق مصنوع من الألومنيوم بالكامل وشاشة تعمل باللمس مقاسها 12.5 إنش، وبدقة 1920×1080، وهي قابلة للدوران بزاوية 360 درجة.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من إنتل Core M3 ثنائي النواة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، ويدعم بطاقة microSD مع منفذين USB Type-C ومنفذ للسماعات، مع لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية.

يأتي الجهاز ببطارية تدوم حتى 10 ساعات عمل على شحنة واحدة ويسهل استخدامه في أي مكان بفضل تصميمه الأنيق وخفة وزنه حيث يزن أقل من 1.2 كجم، ويأتي بسعر يصل إلى 470 دولار.

3- حاسوب Asus C523NA

عادة ما تأتي حواسيب كروم بشاشات صغيرة، ولكن شركة أسوس كسرت هذه القاعدة بحاسوبها C523NA الذي يأتي بشاشة تعمل باللمس بمقاس 15.6 إنش، وبدقة 1920×1080، وبمفصلة يمكن فتحها حتى زاوية 180 درجة فقط.

كما يدعم هذا الحاسوب الاتصال اللاسلكي بسرعة 5 جيجاهرتز، وبه 4 منافذ اثنين من نوع USB Type-C واثنين من نوع Type-A USB 3.1 وبطاقة microSD ومنفذ للسماعات.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من إنتل N4200 رباعي النواة بسرعة 2.5 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت وسعره 369 دولار.

4- حاسوب Samsung Chromebook Pro

يأتي حاسوب سامسونج Chromebook Pro بشاشة تعمل باللمس مقاسها 12.3 إنش وبدقة أفضل من الدقة العالية حيث تبلغ 2400×1600، وهي قابلة للدوران بزاوية 360 درجة، كما أنه مزود بقلم S Pen المميز من سامسونج .

يعمل هذا الجهاز بمعالج من إنتل Core M3، مع بطاقة رسوميات مدمجة من إنتل أيضًا HD Graphics 515، وذاكرة وصول عشوائي RAM سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية eMMC سعة 32 جيجابايت.

كما يدعم بطاقة microSD مع منفذين USB Type-C ومنفذ للسماعات، مع لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، وذلك بسعر 543 دولار.

5- حاسوب HP Pavilion x360

يقع حاسوب إتش بي Pavilion x360 تحت فئة أجهزة 2×1 حيث يعمل كحاسوب محمول وجهاز لوحي، ويأتي بتصميم أنيق ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

يضم هذا الجهاز شاشة مقاسها 15.6 إنش بدقة 1920 × 1080، تعمل باللمس وقابلة للدوران بزاوية 360 درجة، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية وقلم إلكتروني من HP بلون فضي.

يعمل الجهاز بمعالج الجيل الثامن من إنتل i3-8130U ثنائي النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز، ومحرك أقراص ثابت بسعة 1 تيرابايت مدعوم بذاكرة أوبتيان Optane memory بسعة 16 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت.

بالنسبة لعمر بطارية فيعتبر قصير مقارنة بالأجهزة الأخرى، ولكنه خفيف نسبيًا بالنسبة لإنه يحمل شاشة مقاسها 15 إنش حيث يزن حوالي 1.9 كجم تقربيًا، ويأتي بسعر 460 دولار فقط.