تكنولوجيا: فيديو يستعرض التصميم المتوقع لهاتف Moto RAZR 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تسجيل موتورولا براءة إختراع لهاتف Moto RAZR 2019 خلال الشهر الماضي، نشر مقطع فيديو يستعرض التصميم المتوقع للهاتف وفقاً لما جاء في ملفات براءة الإختراع من مواصفات.

يترقب الكثير من المستخدمين التصميم النهائي الذي ينطلق به هاتف Moto RAZR 2019 الذي تم تسجيله خلال الشهر الماضي في براءة إختراع جديدة، واليوم وضع أول المصممين تصور لتصميم الهاتف المنتظر في مقطع فيديو.

ويستعرض مقطع الفيديو آلية فتح وإغلاق هاتف Moto RAZR 2019، كما يكشف عن تصميم الهاتف مع أكثر من لون، أيضاً يكشف الفيديو عن تصميم واجهة المستخدم المتوقعة في هذا الإصدار.

بالتأكيد لا يعد هذا التصميم التصوري لهاتف Moto RAZR 2019 مؤكد حتى الآن، فقد تختلف آلية طي شاشة الهاتف عن ما جاء به مقطع الفيديو، أو قد تؤكد موتورولا هذا التصميم لاحقاً مع تسريبات جديدة، أيضاً قد ينطلق هذا الإصدار بين الإصدارات القابلة للطي التي تبدأ من تسعير 1500 دولار.

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