تكنولوجيا: ابل تحاول زيادة قاعدة مستخدمي Apple Music من خلال عرض جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في دفع إشعارات لبعض المستخدمين لتجربة مجانية ثانية لخدمة Apple Music، حيث يمكن للمستخدمين التمتع بتجربة غير محدودة لموسيقى ابل لفترة تصل إلى 3 أشهر.

أشار الكثير من مستخدمي منصة iOS إلى تلقي إشعارات بتجربة مجانية للمرة الثانية لخدمة Apple Music لمدة 3 أشهر، على أن تقدم الخدمة بعد إنتهاء الفترة المجانية بإشتراك شهري أو سنوي للمستخدمين، أو يمكن إلغاء الإشتراك بدون أي تكلفة.

كما أشار المستخدمين ممن تلقوا الإشعارات بالتجربة المجانية، أنهم كانوا بالفعل من مشتركي خدمة Apple Music في وقت سابق، حيث تم إلغاء إشتراكهم في وقت ما، إلا أن ابل تحاول جذب قاعدة مستخدميها السابقين من جديد لدعم خدمة Apple Music، إلى جانب جانب دفع المستخدمين الجدد للإشتراك في الخدمة.

Advertisements

يذكر أن خدمة ابل Apple Music تواجه منافسة كبيرة في الفترة الأخيرة من امازون وجوجل إلى جانب Spotify، لذا تحاول بشكل أكبر لجذب وإقناع المستخدمين بإختيار خدمة Apple Music وذلك من خلال عروض جديدة.

المصدر

اعلان

