قرابة 100 وحدة فقط توفرت من بطاقة AMD Radeon VII في بريطانيا عند الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن التقارير التي أشارت إلى أن AMD لن تنتج أكثر من نحو 5000 وحدة في نافذة الإطلاق من بطاقتها الرسومية الرائدة AMD Radeon VII كانت صحيحة، فقد ذكر تقرير جديد على شبكة الانترنت من Videocardz أن البطاقة حظيت بإطلاق محدودٍ للغاية في أوروبا، قرابة 100 وحدة فقط تم شحنها من البطاقة في السوق البريطاني، و 20 وحدة فقط تم توزيعها في فرنسا و إسبانيا.

هذه الكميات الضئيلة جداً تجعلنا نتساءل إن كانت AMD قد أنتجت هذه البطاقة حتى تبقى في الواجهة كمنافس لشركة Nvidia في الفئة العليا حتى و إن كان ذلك على نطاق ضيق جداً، علماً أن السعر في أوروبا كان أعلى بكثير من السعر الرسمي في أمريكا المقدر بنحو 700$، حيث تجاوز سعر الإطلاق في أوروبا 700 يورو، و تم تبرير ذلك بالفرق في العملة و ارتفاع الضرائب.

هذه البطاقة تمتلك 3840 stream processor و تعمل بسرعة تصل إلى 1.8GHz، و هي تضم 16GB من الذاكرة العشوائية من نوع HBM مع باندويث يصل إلى 1TB في الثانية للذاكرة. نظرياً، هذه البطاقة قادرة على العمل بقوة رسومية تصل إلى 13.8 تيرافلوبس مما يجعلها واحدة من أقوى البطاقات الرسومية في السوق.