الأرصاد تحذر: الأمطار تضرب 3 مناطق الساعات القادمة

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار على 3 مناطق اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد إن اليوم يشهد طقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية و الوجه البحري والقاهرة، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، طقسا سيئا، تخلله سقوط الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية، ووصلت إلى حد السيول في بعض المناطق.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون خفيفة على القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية، شمالية غربية

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 17 درجة والصغرى 09

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 9

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سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 7

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11

الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الجو

وفي سياق متصل، توقع أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، بدء تحسن الأحوال الجوية وانحصار فرص سقوط الأمطار الأحد، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أصبحت حول المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تسجل 18 إلى 19 درجة.

وشهدت البلاد تقلبات جوية حادة خلال الإسبوع الماضي، وصلت ذروتها الأربعاء.

وانخفضت درجات الحرارة الأربعاء، بقيم تتراوح من 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة، صاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء، ووصلت لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، وانحصرت فرص سقوط الأمطار الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.

ونصحت الهيئة خلال تلك الفترة بعدم تخفيف الملابس، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين في المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول هذا، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721.