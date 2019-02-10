5 مؤشرات لزيادة تأثير المحادثات المعتمدة على الذكاء…

تنوعت الحلول والمنتجات المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة حيث شملت برامج المحادثات النصية والصوتية، والتعرف على الكلام، ومعالجة اللغات الطبيعية والمساعدات الصوتية، وتقنيات التعرف على الوجه، وأتمتة المهام والعمليات الإدارية، بالإضافة إلى الكثير من الوظائف الأخرى، مما شجع المؤسسات والشركات على الاستعانة بأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي التي تساعدها على المنافسة في السوق.

تساعد برامج المحادثات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي Conversational AI الشركات في استخدام روبوتات الدردشة التفاعلية Chatbots وتطبيقات المراسلة والمساعدات الرقمية لتوفير محادثات شخصية مؤتمتة على نطاق واسع.

وتكمن القوة العظمى لهذه الواجهات في قدرتها على إكمال المحادثات والمناقشات مثل الإنسان على مدار الساعة دون توقف، بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن توصيات هدايا، أو أماكن لتناول الطعام، أو محاولات حل مشكلة متعلقة بالمنتج الذي قمت بشرائه في وقت متأخر، حيث يمكن أن تساعدك منصات المحادثات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملها في كل شيء تقريبًا.

في عام 2019 سوف تتحول تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي ليصبح لها تأثير ملموس في حياتنا العملية والفردية على حد سواء، مما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات الشراء بشكل أسرع، ومن المتوقع أنه في عام 2019 سوف تتطور منصات المحادثات المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتصبح أكثر انتشارًا مع توقع وجود واجهات حاسوبية متقدمة بشكل تدريجي لسنوات كثيرة قادمة.

فيما يلي أهم 5 مؤشرات تدل على أن المحادثات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ستكون أكثر انتشارًا وتأثيرًا خلال عام 2019:

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1- هيمنة تطبيقات المراسلة

نمت تطبيقات المراسلة مثل واتساب وسلاك وفيسبوك ماسنجر وتيليجرام وغيرها الكثير بشكل ملحوظ في العامين الماضيين، كما سيزداد هذا النمو حيث سيصل عدد مستخدمي تطبيقات المراسلة إلى 2.48 مليار مستخدم بحلول عام 2021.

معظم هذه التطبيقات تسمح للمؤسسات والشركات ببناء روبوتات الدردشة التفاعلية Chatbots على منصاتهم، بالإضافة إلى Chatbots مستقلة على موقع الويب أو تطبيق الهاتف، وبناء على ذلك سيكون لدي العلامات التجارية فرصة للتواصل مع عملائها من خلال تطبيقات المراسلة هذه خلال رحلة الشراء.

وقد قام تطبيق واتساب بخطوة استباقية من أجل الأعمال التجارية من خلال إطلاق منصة Whatsapp Business التي تتيح للأنشطة التجارية التعامل مع العملاء بسهولة واحترافية من خلال الأدوات التي يوفرها.

2- استمرار نمو البحث الصوتي



وفقًا لبعض الأبحاث التي أجرتها شركة Alpine.ai – التي استحوذت عليها حاليًا شركة Headspace – يتم إجراء ما يقرب من مليار عملية بحث صوتي شهريًا اعتبارًا من شهر يناير/ كانون الثاني 2018. ومن الحقائق المذهلة أن حوالي 50% من جميع عمليات البحث ستكون عبارة عن عمليات بحث صوتية بحلول عام 2020، كما زاد عدد أجهزة المساعدات الصوتية بشكل ملحوظ العام الماضي.

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يشير التحول التدريجي من البحث النصي إلى البحث الصوتي إلى أن جهات التسويق تحتاج إلى تعديل إستراتيجية المحتوى الخاصة بها حول نوعية المحادثات لكل مرحلة من مسار تحويل التسويق، وبناء عليه يحتاج المسوقون إلى تصميم استراتيجياتهم بطريقة تربط العلامة التجارية بالباحث في اللحظة المناسبة.

3- نمو المساعدات الرقمية

أصبح أكثر من 43 مليون أمريكي يمتلكون الآن مساعد رقمي مثل أمازون أليكسا Amazon Alexa أو جوجل هوم Google Home، وتستخدم هذه الأجهزة حاليًا للحصول على تحديثات الأخبار والأحوال الجوية، أو تشغيل الموسيقى، أو كأجهزة تحكم في الإضاءة، أو لطلب الطعام، والاستماع إلى الكتب الصوتية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

وفي نفس السياق فإن المحادثات الصوتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قادرة على مساعدة مستخدميها في العثور على الصفقات اليومية، والمنتجات الموصى بها، وتحديد المطاعم والمحلات التجارية والأحداث، وما إلى ذلك، وسوف تستمر شعبيتها في الارتفاع خلال عام 2019 مما يعطي المسوقين فرصًا كبيرة للاستفادة من ذلك.

4- العلامات التجارية سوف تعتمد على Chatbots بشكل أكبر



بدأت المؤسسات والشركات في الاعتماد على روبوتات الدردشة التفاعلية Chatbots لتحسين كفاءة أقسام خدمة العملاء، وهذا هو واحد من التطبيقات الأساسية للمحادثات المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي نظرًا لقدراتهم المميزة في التعلم الآلي، وستستمر Chatbots في التطور خلال عام 2019.

كما يمكن لروبوتات الدردشة التفاعلية مساعدة العلامات التجارية في تقديم تجربة محادثات شاملة حيث يمكن تصميم المحادثات بالكامل استنادًا إلى حالات الاتصالات المحتملة، وسوف تصبح Chatbots أكثر تخصصًا مما يقلل من تعقيد المهمة التي يحتاجون إلى التعامل معها.

5- المحادثات المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي سوف تصبح أكثر تطورًا

مع تطور المحاثات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي سيتمكن المسوقون من فهم سياق المحادثة وتحليل تفاعلات العملاء وموقع المستخدم والتفضيلات والبيانات الديموغرافية وبيانات المعاملات، واستخدامها جميعًا لتعزيز الأنشطة التسويقية للمؤسسة.

وفقًا لما قاله أوديليا بوكير Audelia Boker نائب رئيس التسويق لشركة Glassbox Digital: “ستظل المحادثات التفاعلية في تطور مستمر لتمكين العملاء من التواصل مع الشركات من خلال منصات الدردشة، أو المحادثات الصوتية، كما أن الأوامر الصوتية ستلعب دورًا أكبر في كيفية تواصل العملاء مع مزودي الخدمة ومراكز البيع الإلكترونية”.

وأضاف: “كما سنري اعتمادًا أكثر على تقنيات التعلم الآلي المرتبطة بالتحليلات في الوقت الفعلي، مما سيجعل الأمر أقل تعقيدًا بالنسبة للشركات التي تبحث عن التمييز في السوق”.

يمكن استخدام بيانات المحادثة التي تم جمعها من تطبيقات المراسلة و chatbots وتطبيقات المساعدات الصوتية لتحسين عملية إنشاء المحتوى الخاصة بك من خلال تحليل عمليات البحث الأكثر طلبًا، ويمكنك إنشاء أو تحسين استجابات Chatbot عن طريق إنشاء محتوى ملائم حول هذه الموضوعات.