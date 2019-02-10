فيسبوك تستحوذ على شركة طورت تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي…

قالت شركة فيسبوك يوم الجمعة إنها استحوذت على “جروك ستايل” GrokStyle، وهي شركة ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المتسوقين في إيجاد الأثاث والديكور المنزلي الأنسب لهم.

وقالت المتحدثة باسم فيسبوك، التي تولي منذ سنوات اهتمامًا في مجال الذكاء الاصطناعي، فانيسا تشان في بيان: “نحن متحمسون للترحيب بـ GrokStyle في فيسبوك”. وأضافت: “سيسهم فريقهم والتقنية في قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي”.

يُشار إلى أن شركة شهيرة في مجال الأثاث، مثل الشركة السويدية إيكيا، تستخدم تقنية طورتها شركة GrokStyle في تطبيقها على الأجهزة المحمولة. ويمكن المستخدمين التقاط صورة لقطعة من الأثاث ليعرض لهم التطبيق منتجات مماثلة يمكنهم شراء عبر الإنترنت.

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وفي منشور على مدونة شركة GrokStyle، قال ذكر القائمون عليها: “سيبقى فريقنا وتقنيتنا وسنواصل استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بنا لبناء تجارب بحث بصرية رائعة للبيع بالتجزئة”. وفي الصفحة الخاصة بالشركة، التي تأسست في عام 2015، على موقع لينكدإن، يظهر أن فيسبوك استحوذت عليها، كما يظهر أن فريق الشركة يتكون من 2 إلى 10 موظفين.

ويُعتقد أن استحواذ شركة فيسبوك على GrokStyle يأتي في إطار سعي عملاق التواصل الاجتماعي لتعزيز عملها في مجال الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل التطور الهائل في الاعتماد على كاميرا الهواتف الذكية في الواقع المعزز، خاصةً في مجال التسوق.