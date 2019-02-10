تكنولوجيا: سناب شات (واحد) فيسبوك (صفر).. تطبيق “LOL” الهدف الفاصل

أوقفت شركة فيسبوك Facebook مشروع تطبيق LOL الموجه للمراهقين، بسبب تركيزها على تطوير تطبيق “ماسنجر كيدز” Messenger Kids الموجه للفئة العمرية ما تحت 12 عاما، الذي يمنح الأطفال طريقة للدردشة مع الأفراد والأسرة، بعد موافقة الوالدين.

وهناك تسريبات تؤكد أن السبب الرئيسي في توقف فيسبوك عن تطوير تطبيق مشاركة الفيديو المضحك LOL، قبل إصداره، والذي يسمح بمشاركة المستخدمين لفيديوهات قصيرة تشبه الـGIF وتتضمن فئات أفيهات ومقالب، هو انجذاب المراهقين إلى التطبيقات الأخرى من بينها سناب شات Snapchat وتك توك TikTok، لكونها تناسب أعمارهم وتحتوي على مميزات ترفيهية، مما جعل فيسبوك تنسحب وتضع تركيزها على تطبيقها الجديد “Messenger Kids”، الذي أعلنت عن تطويره في أواخر عام 2017.

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وتعرضت فيسبوك أثناء إطلاقها لتطبيق “ماسنجر كيدز” Messenger Kids إلى اتهامات كثيرة من قبل المدافعون عن حقوق الطفل، لأنه يسرق الوقت ويعرضهم لمشاكل صحية.

واشتعل صراعا بين سناب شات وفيسبوك فيما قبل، بعدما قامت فيسبوك بسرقة الكثير من المميزات من سناب شات، ورفض المؤسس المشارك لسناب شات بيع التطبيق لفيسبوك مقابل مليار دولار قبل سنوات.