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فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة AMD قد أطلقت بصورة محدودة للغاية، بطاقتها الرسومية الأحدث Radeon VII لتكون أول بطاقة رسومية في العالم بحجم 7 نانومتر رغم أنها لا تحمل معمارية جديدة. حسناً، AMD تعمل منذ فترة ليست بالقصيرة على معمارية جديدة كلياً كانت مخططة للصدور في الصيف بحجم 7 نانومتر و لتخلف معمارية Polaris من الشركة.
معمارية Navi الجديدة ستحتوي على تحسينات من أجل تقليل استهلاك الطاقة و زيادة الأداء و هي مصممة خصيصاً باستهداف نواة 7 نانومتر، و من المفترض أن تكون آخر معمارية من Nvidia مبنية في جوهرها على معمارية GCN التي تستعملها AMD من سنوات طويلة.
اليوم أشار تقريرٌ جديدٌ من Cowcotland بأن معمارية Navi ستتوفر منذ شهر أكتوبر القادم و ليس من الصيف كما كان متوقعاً، و يبدو أن هناك مشاكل تتعلق بالإنتاج. على أية حال، ، نبقى في انتظار إعلان رسمي من AMD بخصوص بطاقاتها الجديدة، و التي قد تكون القلب النابض للجيل الجديد من الأجهزة المنزلية أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير جديد يؤكد أن بطاقات Radeon RX بمعمارية Navi ستتأخر إلى أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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