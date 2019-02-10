تكنولوجيا: أبل تفكر في سحب بعض التطبيقات من متجرها الإلكتروني لاختراقها خصوصية المستخدمين

استدعت شركة أبل Apple مطوري التطبيقات، بعدما اكتشفت قيامهم باستخدام أنظمة تسجل أنشطة مستخدمي هواتف “أيفون” iPhone من دون علمهم، حيث طلبت منهم “أبل” التوقف عن هذه الممارسات، مهددة بسحب التطبيقات المثيرة للشك من على متجرها “آب ستور”.

وأكدت “أبل” في بيان لها، أن هناك شروطا للاستخدام في متجر التطبيقات التابع للمجموعة، تفرض على المطورين الإذن وتبليغ المستخدمين بطريقة واضحة وظاهرة عن أي تسجيل أو تحميل أو حفظ لأنشطتهم.

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وحذرت “أبل” المطورين أنه في حال لم يكفوا عن هذه الممارسات أو لم يقوموا بتبليغ المستخدمين بشكل مستمر، ستسحب تطبيقاتهم من متجرها الإلكتروني.

ويقول المتخصصون أن هناك تطبيقات كثيرة تعمل على تسجيل أنشطة مستخدميها دون علمهم وإذنهم، منها “إكسبيديا” المختص بحجوزات السفر والفنادق و”هوليستر” للملابس.