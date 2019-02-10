وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية تشيد بجهود التحوّل الرقمي في الإمارات

دبي - الخليج 365 :

أشادت وزيرة الشؤون الاقتصادية في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، كاترين شوتز، بالدور الريادي البارز الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرة التحوّل الرقمي والابتكار. جاء ذلك خلال زيارة أجرتها المسؤولة الألمانية إلى مقر شركة "إس إيه بي" الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في دبي.

وتساهم "إس إيه بي" التي تُعتبر واحدة من أكثر من 900 شركة ألمانية عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 15.4 مليار يورو، وفقاً للمركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية.

وأكّد مسؤولون من الوفد الحكومي الألماني وشركة "إس إيه بي" أن ثقافة التحوّل الرقمي والابتكار عامل مشترك بين دولة الإمارات وألمانيا وأن حكومتي البلدين حريصتان على تنميتها وتعزيزها. وأكدت هذه الزيارة التزام الشركة بالسعي لتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال التحوّل الرقمي من أجل المساهمة في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، لا سيما في القطاعات التي تشهد رقمنة متسارعة، مثل الطيران والنفط والغاز وقطاع التجزئة وخدمات الكهرباء والمياه.

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وخلال الزيارة، وبحضور الوزيرة شوتز، تم تكريم أحد أكثر عملاء "إس إيه بي" ابتكاراً في المنطقة، إذ حصلت العلامة التجارية البارزة "كارفور"، التابعة لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، على جائزة "إس إيه بي" العالمية "لأفضل تحوّل عالمي في القنوات الشاملة لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للعام". وتسلّم الجائزة هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، كما تمّ تكريم شركة "أكسنتشر"، الشريك الاستراتيجي العالمي لـ "إس إيه بي"، لقاء تنفيذها لمنصة تجارة إلكترونية متكاملة وقائمة على تقنيات "إس إيه بي" لعملائها في 15 بلداً.

وتنفذ "إس إيه بي" خطة استثمارية في دولة الإمارات تمتد لخمس سنوات بقيمة 200 مليون دولار، وهي أول مزوّد للتطبيقات التجارية يطلق مركزاً سحابياً عامّاً للبيانات يستضيف العملاء في دولة الإمارات. وكانت الشركة أبرمت شراكة رسمية مع إكسبو 2020 دبي تصبح بموجبها إس إيه بي شركة البرمجيات المؤسسية الإبداعية الشريكة للحدث، بهدف إثراء تجارب 25 مليون زائر يتوقع حضورهم الحدث الكبير العام المقبل، وتمكينهم من إضفاء اللمسات الشخصية عليها.

ويعمل معهد "إس إيه بي" للتدريب والتطوير على تنمية مهارات الجيل المقبل من أصحاب المواهب، دعماً لقوى العمل المستقبلية. وخرّج المعهد منذ العام 2013 أكثر من 2,330 من الدارسين فيه من غير الحاصلين على وظائف أو ممن لم يحظوا بفرص وظيفية مجزية، مانحاً كلاً منهم شهادة "استشاري مساعد" معتمد من "إس إيه بي"، عبر برنامجي "الشباب المهني" و"الدراسة الثنائية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعثر هؤلاء عقب تخرجهم في المعهد على وظائف مناسبة في منظومة شركاء "إس إيه بي" وعملائها. كذلك عززت مبادرة "وينوفيت" Winnovate الابتكار المؤثر من خلال تيسير الحصول على التدريب وإقامة ورش العمل في الشركات لأكثر من 400 من المبتكرين.