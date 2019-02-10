تسعى شركة سامسونج Samsung الكورية إلى إغراء المستخدمين لشراء هاتفها الجديد، سامسونج جالاكسي Galaxy S10، من خلال عرض “اشتري جلاكسي S10 وخد سماعات هدية”! حيث أعلنت سامسونج أن من يقدم على شراء Galaxy S10 سوف يحصل على سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds مجانا. ورغم أن سامسونج حددت البلد التي سوف يتاح فيه العرض، وهي روسيا، إلا أنها أكدت أنه سوف تطرحه قريبا في باقي دول العالم، وذلك بعد طرح هاتفها في الأسواق مارس المقبل.

وكان تسريبات حول مميزات هاتف سامسونج Galaxy S10 كشفت قدرته على تخزين 260 مقطع فيديو بدقة تبلغ 4K لمدة 10 دقائق، وأن سعته تخزينه الداخلية ستصل إلى 1 تيرابايت وذاكرته العشوائية (رام) ستكون 12 جيجابايت.

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: “اشتري سامسونج جلاكسي S10 وخد سماعات هدية”.. سامسونج تروح لهاتفها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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