كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “تويتر” تربح لأول مرة وتخسر ملايين المستخدمين النشطين

رغم تسجيل منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أول أرباح سنوية منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2013، تواجه الشركة مشاكل في تراجع أعداد المستخدمين النشطين بمعدلات كبيرة.

التقرير التالي لموقع سي إن إن يسلط الضوء على آخر إحصائيات تويتر: