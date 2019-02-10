كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أكثر 11 سيدة ثراءا في الوسط التقني

على الرغم من أن الرجال الأثرياء العاملين في مجال التقنية يحتلون أكثر من نصف المراكز العشرة الأولى في قائمة فوربس، إلا أن أول سيدة تنتمي للوسط التقني تظهر في المركز الثامن والخمسين في هذه القائمة وهي لورين باول جوبز Laurene Powell Jobs أرملة ستيف جوبز المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة آبل.

وفي هذا المقال سنقوم باستعراض السيدات الأكثر ثراءًا في الوسط التقني وذلك بدءًا من الأقل ثروة ووصولًا في النهاية إلى أكثرهن ثراءًا، وذلك استنادًا إلى قائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2018، والجدير بالذكر أن نسبة السيدات المنتمين للوسط التقني بقائمة فوربس تعد نسبة ضئيلة مقارنة بنسبة الرجال بالقائمة.

إليكم قائمة الإحدى عشرة سيدة الأكثر ثراءًا في الوسط التقني، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية:

11- Sheryl Sandberg

– الثروة: 1.6 مليار دولار

– الترتيب بقائمة فوربس: 1.396

– العمر: 49 عام

– الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية

– مصدر الثروة: ساندبرج هي كبيرة مسؤولي العمليات بفيسبوك وكانت سابقًا نائب الرئيس للعمليات والمبيعات عبر الإنترنت بشركة جوجل.

10- Zeng Fangqin

– الثروة: 1.6 مليار دولار

– الترتيب بقائمة فوربس: 1.389

– العمر: 53 عام

– الدولة: الصين

– مصدر الثروة: هي رئيسة مجلس الإدارة لشركة Lingyi Technology التي تقوم بتزويد كبار مصنعي الهواتف الذكية والتابلت واللاب توب بالمكونات الإلكترونية وعلى رأسهم هواوي وآبل.

9- Wang Laichun

– الثروة: 2 مليار دولار

– الترتيب بقائمة فوربس: 1.161

– العمر: 51 عام

– الدولة: الصين

– مصدر الثروة: هي رئيسة مجلس الإدارة لشركة Luxshare Precision المتخصصة في إنتاج الموصلات الإلكترونية لصالح شركات مثل آبل، كما عملت من قبل لدى شركة Foxconn.

8- Thai Lee

– الثروة: 2.3 مليار دولار

– الترتيب بقائمة فوربس: 1.028

– العمر: 60 عام

– الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية

– مصدر الثروة:هي الرئيس التنفيذي لشركة SHI International وهي شركة متخصصة في توريد منتجات تكنولوجيا المعلومات ولديها أكثر من 17000 عميل من ضمنهم شركات شهيرة مثل AT&T و بوينج.

7- Lam Wai Ying

– الثروة: 2.3 مليار

– الترتيب بقائمة فوربس: 1.021

– العمر: غير معروف

– الدولة: هونج كونج

– مصدر الثروة: هي رئيسة مجلس إدارة شركة Biel Crystal Manufactory والتي تقوم بتصنيع زجاج الشاشات التي تعمل باللمس لهواتف آيفون.

6- Ma Dongmin

– الثروة: 2.6 مليار دولار

– الترتيب بقائمة فوربس: 861

– العمر: 49 عام

– الدولة: الصين

– مصدر الثروة: متزوجة من Robin Li المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة المالكة لمحرك البحث الصيني الشهير بايدو، وقد كانت Ma قد تركت الشركة عام 2007 ولكنها عادت لها مرة آخرى عام 2017 كمساعدة خاصة لزوجها.

5- Zhou Qunfei

– الثروة: 3.1 مليار دولار

– الترتيب بقائمة فوربس: 726

– العمر: 49 عام

– الدولة: هونج كونج

– مصدر الثروة: هي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Lens Technology المتخصصة في إنتاج الزجاج الواقي للشاشات التي تعمل باللمس وتقوم بتوريده لكبرى شركات الهواتف الذكية مثل سامسونج وإل جي، وتعتبر أغنى إمرأة في العالم كونت ثروتها بالاعتماد على نفسها.

4- Meg Whitman

– الثروة: 3.3 مليار دولار

– الترتيب بقائمة فوربس: 661

– العمر: 62 عام

– الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية

– مصدر الثروة: كانت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة التجارة الإلكترونية الشهيرة E-bay، ثم انتقلت لشركة هوليت – باكارد للعمل كرئيسة تنفيذية للشركة.

3- Judy Faulkner

– الثروة: 3.6 مليار دولار

– الترتيب بقائمة فوربس: 592

– العمر: 75 عام

– الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية

– مصدر الثروة: هي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Epic Systems للبرمجيات والتي تقوم بتطوير سجلات طبية إلكترونية.

2- Dagmar Dolby

– الثروة: 4.1 مليار دولار

– الترتيب بقائمة فوربس: 479

– العمر: 77 عام

– الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية

– مصدر الثروة: هي أرملة Ray Dolby مؤسس شركة دولبي لأنظمة الصوت وتمتلك 38% من أسهم الشركة.

1- Laurene Powell Jobs

– الثروة: 18.5 مليار دولار

– الترتيب بقائمة فوربس: 57

– العمر: 55 عام

– الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية

– مصدر الثروة: هي أرملة ستيف جوبز المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة آبل، وقد ورثت عنه العديد من الأسهم في شركتي ديزني وآبل.