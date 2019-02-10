الأرصاد الجوية: طقس اليوم بارد صباحا شديد البرودة ليلا

كتب: محمد متولي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 10 فبراير 2019، طقس مائل للبرودة بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة والذي سيكون معتدل شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا وشديد البرودة ليلا.

فيما ستقل الرؤية مع الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، فيما ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي يصاحبها سقوط الأمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحري وخفيفة على القاهرة برياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج...