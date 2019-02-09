كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Google” تستهدف الصم وتطلق أداة تحول الكلام إلى نص في الوقت الفعلي متابعة-سنيار: اشتركت Google مع جامعة Gallaudet لتصميم تطبيق يترجم الكلمات المنطوقة من 70 لغة ولهجة إلى نص في الوقت الفعلي. وقد تم تصميم Live Transcribe خصيصًا لمساعدة الأشخاص الصم وضعاف السمع. وتم طرح التطبيق في إصدار تجريبي محدود لأجهزة Android، ومن الآن فصاعدًا ، سيتم تثبيته مسبقًا على هواتف Pixel 3.

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