تكنولوجيا: صور مُسربة تكشف عن مواصفات هاتف Sony Xperia XA3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صور مسربة جديدة لهاتف Sony Xperia XA3 حيث كشفت عن وجود شاشة بنسبة أبعاد 21:9 مثل هاتف XZ4 السابق، مع كاميرا خلفية مزدوجة مثبتة أفقيًا.

وحسبما ورِد، فإن دقة الشاشة سوف تكون 1080 × 2560 بكسل، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان الهاتف المزعوم هو Xperia XA3 أو XA3 Ultra أو XA3 Plus، لذا من الصعب تحديد حجم الشاشة، ولكن وفقًا لبعض التسريبات، فإن شاشة XA3 ستكون على الأرجح 5.9 بوصة، في حين أن إصدار Ultra سيأتي بشاشة 6.5 بوصة.

كما أن موضع مستشعر البصمة الجانبي محيّر بعض الشيء، إذ انه قد يكون من الصعب الوصول إليه مع شاشة 6.5 بوصة بنسبة أبعاد 21:9.

على أي حال، سيستخدم الهاتف معالج Snapdragon 660 إلى جانب نظام تشغيل أندرويد أوريو إصدار 8.0، كما انه من المتوقع أن يتضمن ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت مع كاميرا رئيسية خلفية بدقة 23 ميجابكسل.

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