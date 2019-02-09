- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صور مسربة جديدة لهاتف Sony Xperia XA3 حيث كشفت عن وجود شاشة بنسبة أبعاد 21:9 مثل هاتف XZ4 السابق، مع كاميرا خلفية مزدوجة مثبتة أفقيًا.
وحسبما ورِد، فإن دقة الشاشة سوف تكون 1080 × 2560 بكسل، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان الهاتف المزعوم هو Xperia XA3 أو XA3 Ultra أو XA3 Plus، لذا من الصعب تحديد حجم الشاشة، ولكن وفقًا لبعض التسريبات، فإن شاشة XA3 ستكون على الأرجح 5.9 بوصة، في حين أن إصدار Ultra سيأتي بشاشة 6.5 بوصة.
كما أن موضع مستشعر البصمة الجانبي محيّر بعض الشيء، إذ انه قد يكون من الصعب الوصول إليه مع شاشة 6.5 بوصة بنسبة أبعاد 21:9.
على أي حال، سيستخدم الهاتف معالج Snapdragon 660 إلى جانب نظام تشغيل أندرويد أوريو إصدار 8.0، كما انه من المتوقع أن يتضمن ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت مع كاميرا رئيسية خلفية بدقة 23 ميجابكسل.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: صور مُسربة تكشف عن مواصفات هاتف Sony Xperia XA3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.