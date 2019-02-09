Spotify تقود حملة ضد المستخدمين الذين يقومون بحظر الإعلانات

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Spotify يوم أمس بالكشف عن نتائجها المالية للعام 2018، كما قامت بتحديث قواعد وشروط الإستخدام. وتقول القواعد الجديدة أن ” التحايل على الإعلانات ومنعها في خدمة Spotify، أو إنشاء أدوات لمنع الإعلانات ” سيؤدي إلى إنهاء الحساب أو تعليقه.

ووفقا لتقرير من العام الماضي، فنحو 2 في المئة من مستخدمي Spotify المجانيين يستخدمون تطبيقات أو حسابات تقوم بتعطيل الإعلانات بين الأغاني. أرسل النظام الخاص بالشركة رسائل إلكترونية إلى المستخدمين ذوي النشاط غير العادي لإلغاء تثبيت برامج حظر الإعلانات، ولكن في حالة رفضهم، قامت Spotify بإنهاء حساباتهم.

ستبدأ شركة Spotify التعامل بالقواعد والشروط الجديدة إبتداء من 1 مارس وسيُسمح للشركة بتخطي رسالة التحذير والإنتقال مباشرة إلى مرحلة تعطيل الحسابات المخالفة.

وبالأمس، أعلنت Spotify أنها تملك 207 مليون مستخدم نشط شهريًا، ونحو 96 مليون منهم يدفعون للإستفادة من مزايا الخطة الممتازة والتي تقوم أيضًا بحظر الإعلانات. وبالتالي، هذا يعني أن عدد المستخدمين الذين يستخدمون الخطة المجانية يبلغ 116 مليونًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، وبنسبة 6 في المئة مقارنة مع الربع الثالث. وحصدت الشركة إيرادات بقيمة 175 مليون يورو، أي حوالي 1.50 يورو لكل مستخدم.

إذا قام مستخدمو موانع الإعلانات بالتخلي عن تلك البرمجيات التي تقوم بحظر الإعلانات أو قرروا الإشتراك في الخطة الممتازة، فهذا الأمر سيؤدي إلى رفع العائدات من كل مستخدم إلى 7.50 يورو في المتوسط، وبالتالي هذا الأمر من شأنه أن يرفع إيرادات Spotify من الناحية النظرية لما يتراوح بين 3 ملايين يورو و15 مليون يورو.

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