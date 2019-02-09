5 تطبيقات لمحبي السفر تساعدهم على استكشاف المدن التي يقومون بزيارتها

عند السفر لمكان جديد فإننا بالطبع نرغب في استكشافه وزيارة معالمه الهامة، ولكن غالبًا لا نعرف من أين نبدأ، كما أن زيارة مكان للمرة الأولى لا تسير دائمًا بسلاسة كما هو مخطط لها، حتى إذا كنت قد بحثت عنه قبل زيارته أو تستخدم تطبيق خرائط فذلك لا يقارن حقا بالحصول على رأي حقيقي أو مراجعة من صديق أو شخص آخر زار هذا المكان من قبل.

وهنا يمكنك اللجوء لهاتفك الذكي لمساعدتك في ذلك حيث يوجد الكثير من تطبيقات السفر المميزة التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في العثور على مواقع رائعة في المدينة الجديدة التي تزورها، وهذه التطبيقات تعطيك نصائح وتعليقات وتوصيات حول المكان الذي تتواجد فيه من أشخاص حقيقيين سبق لهم زيارته من قبل أو من سكان محليين.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعدك في اكتشاف الأماكن التي يمكنك زيارتها في أي مدينة جديدة:



1- تطبيق Spotted by Locals city guides

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تَكمّن فكرة تطبيق Spotted By Locals حول مفهوم “لا أحد يعرف المدينة جيدًا مثل سكانها المحليين“، حيث أنه لا يعتمد على خوارزميات، ولا مراجعات وهمية، ولكنه يقدم لك المواقع التي ينصح السكان المحليين بزيارتها في أكثر من 70 مدينة حول العالم.

تطور هذا التطبيق من مدونة تغطي مدينة أمستردام فقط وأصبح لديه الآن مرشدين في أكثر من 70 مدينة في جميع أنحاء العالم، وسيكلفك حوالي 3.99 دولار لكل دليل مدينة، ولكن هذا يعطيك حق الوصول إلى جميع النصائح التي سيتم إضافتها مستقبلًا مجانًا، كما أنه يعمل دون اتصال بالإنترنت.

الميزات الرئيسية:

يعمل التطبيق بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت

إضافة المواقع الخاصة بك مثل فندقك

عرض الأماكن القريبة والتنقل دون اتصال

حفظ الأماكن المفضلة وعرضها على الخريطة

إضافة نصائح جديدة مجانية بانتظام

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Musement

يعتبر تطبيق Musement مرشدًا مثاليًا لك أثناء السفر بعض النظر عن مكان وجودك في العالم، حيث أنه يغطي الأحياء والمعالم السياحية والمطاعم والحفلات الموسيقية في حوالي 350 وجهة حول العالم، مع محتوى محلي مخصص في 29 مدينة من أكبر مدن العالم، وكل ذلك مجاني تمامًا.

هناك عنصر تجاري للتطبيق يتمثل في حجوزات الأحداث والمعارض، ولكنه يقدم أسعار جيدة، حيث يتيح لك حجز ما تريد فوريًا وبشكل آمن، واستلام القسيمة مباشرة على الشاشة مع بريد إلكتروني للتأكيد.

الميزات الرئيسية:

قوائم قصيرة مع أفضل الأماكن الموصى بها من قبل السكان المحليين

اكتشاف أنشطة مثل المسرحيات الغنائية والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والمعارض

إنشاء مسارات خاصة بك

تقديم أسعار تنافسية وخصومات حصرية لبعض الأماكن السياحية

قسم بالحساب الشخصي مخصص للمساعدة في إدارة الحجوزات الخاصة بك

دعم العملاء مستمر على مدار الساعة طوال الأسبوع عن طريق الاتصال الهاتفي أو الدردشة

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Mapify

يمكنك استخدام تطبيق Mapify لتخطيط إجازتك التالية والعثور على المعلومات أثناء التنقل، فهو مكانك لاستكشاف العالم ومشاركة خبراتك والتعرف على أشخاص جدد من كل مكان، كما يتيح لك الحصول على توصيات استنادًا إلى الأماكن المُفضلة لك.

الميزات الرئيسية:

ميزة Bucket List لحفظ الأماكن المفضلة للوصول إليها لاحقًا

ميزة PLAN لتخطيط رحلتك القادمة

مشاركة المواقع التي اكتشفتها مع الأصدقاء والعائلة

الحصول على توصيات استنادًا إلى الأماكن التي زرتها

مشاركة خبراتك حول السفر مع الآخرين

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Nearify

يتيح لك تطبيق Nearify اكتشاف جميع الأحداث والحفلات المحلية التي من المحتمل أن تكون مهتمًا بها من خلال البحث في حوالي 18 فئة تضم أكثر من 20 مليون حدث في جميع أنحاء العالم.

يقدم لك تطبيق Nearify كل يوم قائمة شخصية من الأحداث في الموقع الذي تختاره، كما يمكنك العثور على الأحداث التي ستُعقد بعطلة نهاية الأسبوع أو أيام الأسبوع أو أي عطلات رئيسية مسبقًا حتى تتمكن من التخطيط لوقت فراغك.

كل ما عليك فعله بعد تنزيل التطبيق هو تحديد نوع الأحداث التي تفضلها من بين 18 فئة موجودة في التطبيق، واختار الموقع الخاص بك، ثم سيرشح لك التطبيق ما يناسبك.

الميزات الرئيسية:

دعوة أصدقائك إلى الأحداث المفضلة لديك

إضافة الأحداث المفضلة إلى تقويم الهاتف لتذكيرك قبل الحدث

مشاركة الأحداث مع الآخرين على منصات أخرى

العثور على الاتجاهات إلى مكان الحدث

يمكنك متابعة الفنانين المفضلين لديك وتتبع حفلاتهم

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق RunGo

أحد الأشياء التي قد يرغب الكثير منا القيام بها في مدينة جديدة هو الذهاب لممارسة رياضة الجري وسط مناظر طبيعية جديدة، ولكن إيجاد مسار مناسب للجري يمكن أن يكون صعبًا جدًا، وهنا تأتي مهمة تطبيق RunGo الذي يجمع بين خصائص من تطبيقات اللياقة البدنية وتطبيقات السفر من خلال إعطائك أفضل الطرق المحلية للاستمتاع بالمناظر القريبة أثناء ممارسة الجري.

يتيح لك تطبيق RunGo اكتشاف أفضل الطرق في العالم باستخدام التنقل الصوتي الذي يقوم بإرشادك خطوة بخطوة وإطلاعك على المعالم التي تمر بها، ويوفر لك إمكانية ببناء مسارك الخاص أو الاختيار من بين أكثر من 100 ألف مسار في جميع أنحاء العالم، كما يوفر طرق مميزة في المدن الكبرى وخيار للمستخدمين لتحميل مساراتهم المفضلة حول المدينة حتى يستفيد منها الآخرون.

الميزات الرئيسية:

تقديم ميزة RunGo Live التي تتيح للأصدقاء والعائلة تتبعك لحظيًا

تصفح الأماكن المتاحة من خلال مكتبة تضم أكثر من 100 ألف مسار في جميع أنحاء العالم

استكشف المسارات مع اتجاهات صوتية واضحة عند اقترابك من كل منعطف

تلقي إشعارات عند الخروج من المسار

استمتع بـ AR View لمشاهدة المسارات والاتجاهات باستخدام الواقع المعزز

إنشاء مسارات مخصصة خاصة بك عن طريق رسمها مباشرة

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.