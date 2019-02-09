هواتف iPhone القادمة هذا العام ستصل مع قطع بأحجام مختلفة، ومع منفذ USB Type-C

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك إشاعة جديدة اليوم تسلط بعض الضوء على خطط شركة آبل لهواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام. ووفقا لهذه الإشاعة الجديدة، فسوف نرى ثلاثة هواتف iPhone جديدة في النصف الثاني من هذا العام لخلافة كل من iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR. ومن المثير للإهتمام أن نسمع الآن بأن خليفة iPhone XR سيأتي مع قطع أكبر من ذلك الذي سنراه في خليفة iPhone XS Max لأسباب غير واضحة. من ناحية أخرى، قامت شركة آبل بإنشاء نماذج أولية تضم قطع أصغر، لذا من غير الواضح كيف سيكون التصميم النهائي.

نفس الإشاعة التي وردتنا اليوم تقول كذلك بأن شركة آبل تنظر في إمكانية التخلي عن منفذ Lightning في هواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام وتعويضه بمنفذ USB Type-C. ويجري حاليًا تطوير نماذج أولية تضم كلا الخيارين، لذلك يبدو أن شركة آبل لم تتخذ القرار النهائي بعد.

الإشاعة الجديدة إقترحت كذلك حصول خليفة iPhone XR على اللون الأخضر، ولكن هذا اللون سيأتي لخلافة أحد الألوان الحالية. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التضحية بالأسود أو الأبيض أو الأصفر أو الأزرق أو الأحمر.

من ناحية أخرى، إقترحت الإشاعة الجديدة قدوم خليفة الهاتف iPhone XS Max مع ثلاثة كاميرات في الخلف، في حين سيحصل خليفة iPhone XR على كاميرتين في الخلف. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فينبغي أن تظل على حالها من دون تغيير بحيث من المرجح أن يكلف خليفة iPhone XR إبتداء من 749$، في حين من المرجح أن يكلف خليفة iPhone XS إبتداء من 999$، وخلفية iPhone XS Max إبتداء من 1099$. ضع في إعتبارك أن هذه مجرد إشاعة في الوقت الراهن، وحقيقة أنه لن يتم الإعلان عن هواتف الآيفون الجديدة حتى شهر سبتمبر المقبل، وبالتالي حتى لو كانت هذه التفاصيل دقيقة الآن، فقد تتغير كثيرًا بحلول ذلك الوقت.