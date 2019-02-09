كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيسبوك تضيف خاصية التبرع إلى “Instagram Stories”

متابعة-سنيار: عندما تأخذ صورة شخصية أو تسجل فيديو على Instagram Stories، يمكنك إضافة ملصقات الموقع وملصقات الأسئلة وحتى صورة GIF، وفي وقت لاحق من هذا العام، ستتمكن من جمع الأموال لمؤسسة غير ربحية أيضًا.

فقد أعلن “فيسبوك”، الذي يملك “إنستغرام”، يوم الخميس أن “إنستاجرام ستوريز” ستعرض قريباً ميزة التبرع، وهذا يعني أن الأصدقاء والعائلة والمتابعين سيحصلون على فرصة للتبرع للمنظمات مباشرة من خلال التطبيق.

وقالت إميلي دالتون سميث، مديرة إدارة المشاريع من أجل التضامن الاجتماعي في فيسبوك، إنه لا يمكن استخدام ملصق التبرع إلا لفائدة المنظمات غير الربحية المسجلة، وهذا يعني أن المؤثر المفضل لديك لن يكون قادرًا على الحصول على المال لنفسه، ولا توجد رسوم معالجة ويذهب المبلغ الكامل للتبرع إلى المنظمة غير الربحية.

وقال سميث إن المنظمات غير الربحية طلبت من Instagram إضافة ميزة التبرعات لمنصة وسائل التواصل الاجتماعي، وتعد إضافة الميزة إلى Instagram خطوة طبيعية تالية بالنسبة إلى Facebook، والتي جمعت أكثر من مليار دولار من خلال أداة العطاء الخيري منذ إطلاقها عام 2015، وقالت سميث إنها لا تشعر بالقلق من هجرة الناس من موقع Facebook إلى Instagram للتبرع للجمعيات الخيرية.

وأضافت سميث: “أعتقد أننا حريصون حقًا على رؤية ما يقدمه مجتمع Instagram للحياة والأسباب التي يدعمونها”.

ولم يعلن Facebook بعد عن موعد محدد لإطلاق ميزة التبرع.