سكايب تضيف ميزة “طمس الخلفية” أثناء المكالمات المرئية

أعلنت خدمة المحادثة والتراسل سكايب يوم الأربعاء عن إطلاق ميزة جديدة تسمح بطمس الخلفية أثناء المكالمات المرئية، الأمر الذي سوف يحسن من تجربة الاتصال.

ويُعتقد أن هذه الميزة تأتي في محاولة من سكايب، المملوكة لشركة مايكروسوفت، للصمود في سوق تطبيقات التراسل الذي أصبحت تهيمن عليه تطبيقات أخرى، أبرزها تطبيق واتساب، المملوك لشركة فيسبوك، والذي أصبحت منذ العام الماضي يوفر إمكانية المكالمات المرئية.

وقالت سكايب في منشور على مدونتها: “لقد مررنا جميعنا بتلك اللحظات: أن تكون على وشك الاتصال مرئيًا بوالديك وغسيل ملابسك في كل مكان، أو كنت على وشك الاجتماع مع مستثمر محتمل وخطة عملك على لوحة بيضاء خلفك، أو تجري مقابلتك على شاشة التلفزيون المباشرة وسيأتي طفلك الرائع إلى الغرفة”.

وأضافت الشركة: “هناك الكثير من لحظات الحياة التي يمكن أن تعوقك عن التركيز على كل مكالمة فيديو، وهذا هو السبب في أننا نقدم الخلفية المطموسة أو الضبابية في مكالمات فيديو على سكايب”.

يُشار إلى أن ميزة “الخلفية المطموسة” هي ميزة توفرها شركة مايكروسوفت ضمن خدمة “مايكروسوفت تيمز” Microsoft Teams، ويمكن تفعيلها في سكايب من خلال تمكين الخيار الذي يظهر أثناء المكالمات المرئية.

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وأوضحت سكايب أن تقنية طمس الخلفية تستخدم الذكاء الاصطناعي لإبقاء التركيز على الشخص المتكلم. وقد دُرِّبت هذه التقنية على كشف الشعر واليدين والذراعين، الأمر الذي يسمح جسم المتكلم واضحًا مع طمس الخلفية فقط.

يُذكر أن الميزة الجديدة متاحة الآن في الإصدار الأحدث من نسخة الحواسيب الشخصية والحواسيب اللوحية من تطبيق سكايب.