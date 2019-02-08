صور رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا الهاتف Xperia XA3 مع شاشة طويلة، وكاميرتين في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة Sony بإزاحة الستار رسميا عن مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية، وقد يكون Xperia XA3 واحد من هذه الهواتف الذكية. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على دفعة جديدة من الصور الرسمية المسربة لهذا الهاتف.

في الواقع، لقد قام المسرب الألماني الشهير Roland Quandt اليوم بتسريب مجموعة من الصور الرسمية للهاتف Xperia XA3، وهي الصور التي تؤكد لنا بأن هذا الهاتف سيأتي مع شاشة طويلة بأبعاد تبلغ 21:9 على غرار الهاتف Xperia XZ4 الذي من المرجح أن تعلن عنه شركة Sony كذلك هذا الشهر. وعلى ما يبدو، شاشة الهاتف Xperia XA3 ستأتي بحجم 5.9 إنش وبدقة 1080×2560 بكسل، في حين من المرجح أن تأتي شاشة الهاتف Xperia XA3 Ultra بحجم 6.5 إنش وبنفس الدقة.

وبغض النظر عن الشاشة، فهذه الصور المسربة الجديدة تؤكد لنا من جديد بأن الهاتف Xperia XA3 سيضم كاميرتين في الواجهة الخلفية، وقارئ بصمات الأصابع في زر التشغيل الموجود على الجانب. وعلاوة على ذلك، فهناك صورة تؤكد لنا أيضًا بأن الهاتف Xperia XA3 سيضم مكبرين للصوت في الجزء السفلي من الهاتف يتوسطهما منفذ USB Type-C المخصص للشحن ونقل البيانات.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تردد بأن الهاتف Xperia XA3 سيضم المعالج Snapdragon 660، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 23 ميغابكسل للمستشعر الأساسي. وعندما يتعلق الأمر بنظام التشغيل، فمن المرجح أن يأتي هذا الهاتف بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.0 Oreo.

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