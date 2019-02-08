الهاتف Essential PH-2 قد يأتي مع كاميرا أمامية موضوعة خلف الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Essential التي تم تأسيسها من قبل مؤسس الأندرويد، السيد Andy Robin، بإطلاق هاتفها الذكي الأول Essential PH-1 في شهر مايو من العام 2017. جاء هذا الهاتف آنذاك بمواصفات تقنية راقية ولكنه فشل في حصد ما يكفي من المبيعات. ولكن يبدو أن الهاتف الثاني لشركة Essential والذي من المرجح أن يحمل إسم Essential PH-2 سيكون هاتفًا مثيرًا للإهتمام وأفضل من الهاتف Essential PH-1 الحالي.

ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن الهاتف Essential PH-2 سيأتي مع كاميرا أمامية سيتم وضعها خلف الشاشة. وهذا من شأنه تمكين الهاتف Essential PH-2 من الحصول على واجهة أمامية خالية تمامًا من القطع. وبالإضافة إلى الكاميرا الأمامية، فسوف يتم أيضًا وضع مستشعر الضوء خلف الشاشة بحيث ستصبح هذه الأخيرة شفافة عندما يتم فتح الكاميرا الأمامية. ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت شركة Essential ستستخدم شاشة بتقنية OLED أو LCD في الهاتف Essential PH-2.

ظهر أيضًا رسم تخطيطي من شركة Essential على شبكة الإنترنت يعرض هاتفًا يضم كاميرا في الشاشة بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة، وبالضبط حيث يتواجد الزر الرئيسي لواجهة النظام.

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