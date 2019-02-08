تكنولوجيا: اسكتلندا تستعد لإطلاق صاروخ فضائي مصنوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد

تستعد شركة “أوربكس” Orbex، لصناعة الصواريخ، لإطلاق صاروخ فضائي من قاعدتها الجديدة في مقرها الرئيسي، في موراي، تم صناعة محركه الصاروخي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing.

وقالت الشركة أنها حددت 2021 لإطلاق صاروخها إلى الفضاء، والذي يعتبر محركه أكبر محرك مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على الإطلاق.

وصنعت “أوربكس” محركها الصاروخي كقطعة واحدة دون أي وصلات، وهذا يعني أنه أقوى وأقل عرضة لنقاط الضعف في الوصلات واللحامات، التي تعاني منها المحركات الصاروخية المماثلة.

وتم بناء الصاروخ نفسه من سبيكة ألياف الكربون والألمونيوم خفيفة الوزن، والمقرر أن يحمل حملة تجريبية لحساب شركة Surrey Satellite Technology LTD.

وصممت “أوربكس” محركها الصاروخي للعمل بوقود البروبان الحيوي، الذي يعتبر مصدر الطاقة المتجدد والأنظف من معظم أنواع وقود الصواريخ، وذلك بهدف خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن إطلاق الصواريخ للفضاء.

وأنشأت “أوربكس” قاعدتها الجديدة لتصميم وبناء وإطلاق صواريخها المبتكرة على مساحة 2000 متر مربع، في مقرها الرئيسي شمال شرق اسكتلندا، وهي المنشأة التي ستوفر 130 وظيفة في المنطقة.

وأشاد وزير الابتكار الاسكتلندي، إيفان ماكي، بمنشأة “أوربكس” الجديدة، واصفا إياها بالتطور الكبير في قطاع الفضاء في اسكتلندا، والتي تضيف إلى طموحات اسكتلندا في خطتها لاستضافة أول منشآت الإطلاق المدارية في أوروبا، والتي تشمل بناء وإطلاق وتشغيل الأقمار الصناعية هناك.