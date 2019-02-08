تكنولوجيا: زي النهاردة| إطلاق خرائط جوجل وتنظيم حدث “24 ساعة في الفضاء الإلكتروني”

في مثل هذا اليوم، 8 فبراير 2005، أطلقت جوجل Google خدمتها للخرائط “خرائط جوجل” Google Maps، التي ودعنا بفضلها عصر السؤال عن العناوين، وأصبح الوصول لأي عنوان سهلا وبسيطا ولا يتطلب سوى الدخول على الإنترنت والبحث عن العنوان على الخريطة.

وخرائط جوجل خدمة طورتها جوجل لتوفر صورا ملتقطة من الفضاء للأرض، وخرائط للشوارع، مع تحديث وقتي في الزمن الحقيقي للكثافة المرورية، مع خصائص لاختيار طبيعة التنقل، سواء على الأقدام أو في سيارة أو على دراجة أو في المواصلات العامة.

وأطلقت جوجل فيما بعد تطبيقا ذكيا لخرائطها على الهواتف الذكية، ويعمل في جوجل الآن ما يزيد عن 7 آلاف موظف، بصورة مباشرة وغير مباشرة، لتقديم الخدمة على أفضل وجه.

وفي 8 فبراير 1996، تعاون كبار المحررين والمصورين ومبرمجي الكمبيوتر والمصممين، من جميع أنحاء العالم، في توثيق يوم واحد على الإنترنت، تحت عنوان “24 ساعة في الفضاء الإلكتروني” 24 Hours in Cyberspace.

كان صاحب الفكرة هو المصور ريك سمولان، الذي ابتكر من قبل سلسلة من المقالات تحمل عنوان “يوم في الحياة” Day in the Life، وبنفس الطريقة، استعان سمولان بنحو 150 مصورا صحافيا، سجلوا بعدساتهم كيفية استخدام مختلف البشر في الثقافات المختلفة للإنترنت، والتأثير الذي أحدثه هذا الابتكار الرائع في حياتهم اليومية.

وفي 8 فبراير 1945، تم تسجيل براءة اختراع كمبيوتر “هارفارد مارد 1” Harvard Mark I، أحد أجهزة الكمبيوتر المبكرة، وهو حاسوب إلكتروميكانيكي أمكنه أداء الوظائف الحسابية الأساسية الأربعة (الجمع والطرح والضرب والقسمة)، ومعالجة 23 علامة عشرية، تستغرق العملية الحسابية لواحدة عليه 5 ثواني تقريبا.

وحاسوب “هارفارد مارك 1” من ابتكار هوارد ايكن هاثاواي، وتم تصميمه وصناعته في IBM، وشُحن إلى جامعة هارفارد في فبراير 1944، وبدأ العمل في خدمة مكتب البحرية الأمريكية للسفن في مايو من نفس العام، وقد تميز بموثوقيته وأنه أوتوماتيكي بالكامل، لا يحتاج لتدخل بشري بمجرد تشغيله.