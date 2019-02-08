موتورولا تكشف النقاب رسميًا عن سلسلة هواتف Moto G7 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة موتورولا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Moto G7 Series في مدينة ساو باولو البرازيلية مع العلم بأن هذه السلسلة الجديدة متوفرة بالفعل الآن للشراء في البرازيل والمكسيك وستصل إلى أوروبا كذلك في منتصف شهر فبراير الجاري. وبالنسبة لمن يتساءل عن الهواتف الذكية الجديدة التي تشكل هذه السلسلة، فهي تشمل Moto G7 و Moto G7 Plus و Moto G7 Play و Moto G7 Power، وإليكم أدناه مواصفات وصور وسعر كل هاتف على حدة :

Moto G7 Plus

شاشة LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 636

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني

بطارية بسعة 3000mAh تدعم تقنية الشحن السريع TurboPower والتي تسمح بالشحن بسرعة 27W

مكبرات صوتية مزدوجة مع تقنية Dolby Audio

نظام Android 9 Pie الخام

وبالعودة إلى الكاميرا الخلفية المزدوجة، فهي ستدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، كما أنها ستأتي مع العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الإصطناعي والتي ستساعد المستخدمين على إلتقاط أفضل الصور في جميع الظروف. وعلاوة على ذلك، فقد تردد بأن هذه الكاميرا ستكون قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30fps، في حين تستطيع تصوير فيديوهات 1080p بمعدل 30fps أو 60fps أو 120fps. وبالنسبة لمن يتساءل عن السعر، فالهاتف Moto G7 Plus سيكلف 300 يورو عندما يصل إلى أوروبا في منتصف الشهر الجاري.

Moto G7

شاشة LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 632

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق

بطارية بسعة 3000mAh تدعم إمكانية الشحن بسرعة 15W

نظام Android 9 Pie الخام

وبالعودة إلى الكاميرا الخلفية المزدوجة، فقد كشفت لنا شركة موتورولا أنها ستكون قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية وفيديوهات 1080p بمعدل 30fps أو 60fps. وبالنسبة لمن يتساءل عن السعر، فالهاتف Moto G7 سيكلف 250 يورو عندما يصل بدوره إلى أوروبا في منتصف الشهر الجاري.

Moto G7 Power

شاشة LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع عريض نسبيًا في الجزء الأوسط العلوي

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 632

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0

بطارية بسعة 5000mAh تدعم تقنية الشحن TurboPower بسرعة 15W

نظام Android 9 Pie الخام

وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فالهاتف Moto G7 Power سيكلف 210 يورو عندما يصل إلى أوروبا، في حين سيكلف 250 دولار أمريكي عندما يصل إلى أمريكا الشمالية مع العلم بأن هذا الهاتف سيشق طريقه كذلك إلى الهند في الشهر المقبل.

Moto G7 Play

شاشة LCD بحجم 5.7 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع عريض نسبيًا في الجزء الأوسط العلوي

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 632

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع فلاش LED خاص وخلفية بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0

بطارية بسعة 3000mAh تدعم إمكانية الشحن بسرعة 5W فقط

نظام Android 9 Pie الخام

هذا الهاتف سيكلف 150 يورو عندما يصل إلى أوروبا، في حين سيكلف 200 دولار أمريكي عندما يصل إلى أمريكا الشمالية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهواتف الذكية الثلاثة الأولى ستقبل إمكانية شحنها بإستخدام الشاحن Quick Charge 4.0 أو USB PD3.0.