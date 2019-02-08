الأرصاد: الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري قد تصل إلى القاهرة، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على سيناء والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون...
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