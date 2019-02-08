موتورولا تعلن عن سلسلة هواتف Moto G7 الجديدة بأسعار تبدأ من 199 دولارًا

أعلنت شركة موتورولا اليوم الخميس عن الجيل الجديد من سلسلة هواتفها الذكية “موتو جي” Moto G، والذي قدم أربعة هواتف بمواصفات مختلفة، وهي: “موتو جي7” Moto G7، و “موتو جي7 بلس” Moto G7 Plus، و “موتو جي7 باور” Moto G7 Power، و “موتو جي7 بلاي” Moto G7 Play.

وتشترك هواتف موتورولا، المملوكة لشركة لينوفو الصينية، ببعض المواصفات وتختلف في بعض، ويركز كل هاتف من الهواتف الأربعة على تقديم أفضل المزايا في مجال معين، مثل هاتف “موتور جي7 باور” الذي يركز على بطارية بسعة كبيرة جدًا، أما هاتف “موتو جي7 بلس” فهو أفضلها مواصفاتٍ.

وتشترك هواتف موتورولا الجديدة بأنها تعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، وفي أنها تضم منفذ “يو إس بي-سي” USB-C، وشاشتها من نوع IPS LCD وتأتي جميعها مع نتوء ولكن بأشكال مختلفة، منها ما هو عريض على شكل نتوء هواتف آيفون ومنها ما هو أضيق قليلًا، ومنها ما هو على شكل قطرة ماء.

ويقدم هاتف “موتو جي7 بلاي”، الذي يأتي بسماكة 8.19 ميليمترات ويزن 151 جرامًا، شاشة بقياس 5.7 بوصات وبدقة 1,512×720 بكسل، أما الهواتف الثلاثة الأخرى فتقدم شاشة بقياس 6.2 بوصات ولكن بدقة 1,520×720 لهاتف “موتو جي7 باور” الذي يأتي بسماكة 9.3 ميليمترات ويزن 198 جرامًا بسبب البطارية الكبيرة، وبدقة 2,270×1,080 لهاتفي “موتو جي7” و “موتو جي7 بلس”، اللذين يأتيان بسماكة 8 و 8.3 ميليمترات على التوالي، ويزنان 172 و 176 جرامًا.

ويقدم هاتفا “موتو جي7 بلاي” و “موتو جي7 باور” كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسلًا للأول وبدقة 12 ميجابكسلًا للآخر، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل لهذين الهاتفين، بالإضافة إلى هاتف “موتو جي7”. أما الكاميرا الأمامية لهاتف “موتو جي7 بلس” فهي بدقة 12 ميجابكسل.

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ويقدم هاتفا “موتو جي7” و “موتو جي7 بلس” كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل + 5 ميجابكسل للأول، وبدقة 16 ميجابكسل + 5 ميجابكسل للآخر.

وفيما يتعلق بالمعالج، فتضم الهواتف الثلاثة الدنيا “موتو جي7 بلاي” و “موتو جي7 باور” و “موتو جي7” معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 632، أما هاتف “موتو جي7 بلس” فيضم معالجًا من نوع كوالكوم سنابدراجون 636. أما ذاكرة الوصول العشوائي “رام” فهي بحجم 2 جيجابايت لهاتف “موتو جي7 بلاي” وبحجم 3 جيجابايت لهاتف “موتو جي7 باور”، وبحجم 4 جيجابايت لهاتفي “موتو جي7” و “موتو جي7 بلس”.

ويقدم هاتفا “موتو جي7 بلاي” و “موتو جي7 باور” ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وبسعة 64 جيجابايت لهاتفي “موتو جي7” و “موتو جي7 بلس”، وهي في جميع الهواتف قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت.

وفيما يتعلق بسعة البطارية، فهي 3,000 ميلي أمبير/ساعة لجميع الهواتف ما عدا هاتف “موتو جي7 باور” الذي يضم بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ساعة.

وتعتزم شركة موتورولا طرح الهواتف باللون الأسود، وبسعر 199 دولارًا أمريكيًا لهاتف “موتو جي7 بلاي” وبسعر 249 دولارًا أمريكيًا لهاتف “موتو جي7 باور” وبسعر 299 دولارًا أمريكيًا لهاتف “موتو جي7” وبسعر 340 دولارًا أمريكيًا لهاتف “موتو جي7 بلس”.