حالة الطقس اليوم الجمعة 8/2/2019 في مصر والدول العربية

نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقسا معتدلا شمالا حتى شمال الصعيد دافئا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري قد تصل إلى القاهرة، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على سيناء والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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