تكنولوجيا: MusicLens.. استمع إلى الموسيقى دون سماعات أذن!

لمحبي الموسيقى وعشاق الموضة، والعمليين أيضا ممن يعيشون نمط حياة مزدحم بالتفاصيل، إليكم جميعا صنعت نظارة “ميوزيك لينس” الذكية MusicLens، الذي يمكنك من خلالها الاستماع للموسيقى والراديو وإجراء المكالمات الهاتفية، دون سماعات أذن أو وضع أي شئ في أذنيك.

تعتمد نظارة “ميوزيك لينس” على توصيل الصوت إلى الأذن الداخلية عبر عظام الرأس، وهي توفر 4 جيجابايت من سعة التخزين، وهي تدعم تقنية الاتصال بالبلوتوث 5.0، مع إمكانيات التحكم باللمس، وبطارية تكفي للعمل 9 ساعات متواصلة، كما أنه يمكن طلبها بعدسات طبية بالمواصفات التي يريدها العميل لتعمل كنظارة طبية أيضا.

ولا يختلف شكل نظارة “ميوزيك لينس” عن النظارات العادية، لذلك فهي لا تلفت النظر عند ارتدائها، ويجعلها عملية تماما للرد على المكالمات الهاتفية في الظروف غير المناسبة لاستخدام الهاتف الذكي، مثل قيادة السيارة أو أثناء حضور اجتماع أو أثناء المشي الخطر في الشارع.

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ونجحت حملة تمويل نظارة “ميوزيك لينس” في جمع التمويل المستهدف منها، على موقع التمويل الجماعي indiegogo، ومن المقرر أن تصل لداعميها بحلول مارس القادم، وبسعر يبدأ من 66 دولار (1,200 جنيها تقريبا).