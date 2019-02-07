تكنولوجيا: مراجعة للهاتف Vivo NEX Dual Display الفريد من نوعه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Vivo هاتف جديد والذي يأتي بشاشة مزدوجة وتصميم مختلف ووظائف عديدة ومتطورة، وهو هاتف Vivo NEX Dual Display. يتميز هاتف Vivo NEX Dual Display بميزات عالية ومواصفات داخلية رائعة بما في ذلك أداء قوي وشاشة فائقة الوضوح وكاميرا أكثر فاعلية.

إليكم مراجعة شاملة للهاتف الذكي Vivo NEX Dual Display:

التصميم

يتميز هاتف Vivo NEX Dual Display بتصميم فريد من نوعه، فهو مزود بشاشتين من الأمام ومن الخلف مع إطار من الألمنيوم وطبقة Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة الخلفية مع طبقة أخري غير معروفة لحماية الشاشة الأمامية، كما يأتي مع الهاتف إطار خارجي والمخصص لحماية الهاتف وهو متوفر باللون الأزرق والأحمر ولكن يقتصر اللون الأحمر على السوق الصيني فقط.

يأتي الهاتف بوزن 199 جرام وسماكة 157.2 × 75.3 × 8.1 ملم، ومن الجهة الأمامية تظهر الشاشة الرئيسية والتي تحتل 91.63% من هيكل الجهاز. أما من الناحية الخلفية، تأتي الشاشة الثانوية والتي تُشغل 84.7% من الهاتف، وتتضمن الجهة الخلفية حلقة دائرية شفافة والتي تضم كاميرتين بالإضافة إلى انه يمكن الاستفادة منها مع نظام التنبيهات أو مع وضعيات الاستديو.

وبالنظر إلى أن الهاتف يدعم شرائح ال Nano، فلا يوجد مساحة لإضافة بطاقة ذاكرة خارجية، كما أنه يفتقر إلى معيار مقاومة المياه، وبالرغم من ذلك، فإن الهاتف يحتوي على مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم.

يوجد بالهاتف زرين للطاقة، أحدهما مخصص للشاشة الرئيسية والآخر للشاشة الثانوية، ويتوفر الهاتف باللون الأزرق.

الشاشة

تأتي الشاشة الرئيسية بالهاتف من نوع Super AMOLED بحجم 6.39 بوصة ودقة 2340 × 1080 بكسل بكثافة 403 بكسل للبوصة مع نسبة أبعاد 19.5:9، وكما ذكرنا أعلاه، تحتل الشاشة 91.63% من هيكل الجهاز. وتدعم الشاشة الرئيسية ميزة اللمس المتعدد كما تدعم أيضًا نطاق 16 مليون لون مختلف.

أما عن الشاشة الثانوية، فهي من نوع Super AMOLED وبحجم 5.49 بوصة ودقة 1080 × 1920 بكسل مع نسبة أبعاد 16:9، وتدعم الشاشة أيضًا خاصية اللمس المتعدد. والجدير بالذكر أنه يمكن استخدام الشاشتين للقيام بنفس المهام.

يعتبر أداء الشاشات سلس ورائع للغاية، كما أن مستشعر البصمة الموجود تحت الشاشة الرئيسية يعدّ أفضل مستشعر للبصمة يمكن استخدامه. وتظهر الإضاءة مع الشاشة الرئيسية بشكل جيد جدًا، في حين أن الإضاءة بالشاشة الثانوية تظهر بشكل ممتاز للغاية.

من المثير انه عند استخدام أحد الشاشات، فإن الشاشة الأخرى يتم إطفاؤها، إلا إذا قمت بتفعيل خيار تشغيل الشاشتين معًا، ولكن سيستهلك ذلك البطارية بشكل أكبر. كما أن عرض التطبيقات مع الشاشة الثانوية دائمًا ما يكون فيه الشريط الأسود، على عكس الشاشة الرئيسية.

الصوت

على الرغم من أن الهاتف يحتوي على سماعة واحدة، إلا أن الصوت بالفعل عالي جدًا بدون أي تشويش، كما أن السماعة السلكية المصطحبة مع الهاتف توفر صوت مذهل ونقي للغاية.

الكاميرا

يحتوي الهاتف على كاميرا مزدوجة مع عدسة ثالثة إضافية بالجزء الخلفي من الهاتف، ويمكن استخدم إعداد الكاميرا ككاميرا خلفية وكاميرا أمامية معًا.

تأتي الكاميرا بدقة 12 + 2 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الأولي و f/1.8 للكاميرا الثانوية، في حين أن الكاميرا الثالثة والتي تحمل اسم ToF تأتي بفتحة عدسة f/1.3 وهي تُستخدم لقياس عمق الصور وهو ما يعني إمكانية استخدام الهاتف كأداة قياس للأبعاد ويمكن الاستعانة بها في تقنيات الواقع المعزز أو التعرف على وجه إذ يمكن فتح قفل الهاتف من خلال المستشعر ثلاثي الأبعاد.

تدعم الكاميرا عدة خصائص بما في ذلك التركيز التلقائي PDAF والمثبت البصري للصور رباعي المحاور وتقنية HDR وبانوراما هذا وبالإضافة إلى تقنية Beauty AI والبوكية والبورتريه والعديد من الخصائص المتطورة.

تدعم الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، أو 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

الأداء

يعمل هاتف Vivo NEX Dual Display عن طريق معالج Snapdragon 845 ثماني النواه بتقنية تصنيع 10 نانومتر مع 4 × 2.7 جيجاهرتز لنوى Kryo 385 Gold و 4 × 1.7 لنوي Kryo 385 Silver، بالإضافة إلى معالج رسومات Adreno 630.

في حين يتم تشغيله بواسطة نظام تشغيل Android Pie 9.0 المستند إلى واجهة مستخدم Funtouch 4.5.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 10 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، ولا يوجد إمكانية لإضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

البطارية

يأتي الهاتف ببطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3500 مللي أمبير، وتدعم البطارية تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

السعر

يتوفر هاتف Vivo NEX Dual Display بسعر 720 دولار أمريكي.

0.00 يتميز الهاتف بكونه جديد وغريب من نوعه، فهو يحتوي على شاشتين في جهاز واحد، الأمر الذي قد يكون معقدًا في الاستخدام في البداية، ولكن بمجرد أن تتعود عليه، سيصبح الأمر أفضل بالتأكيد. 8.5/10 الإيجابيات تصميم مذهل ومبتكر.

أداء قوي. بطارية ممتازة.يدعم تقنية الشحن السريع.

يتضمن مقبس 3.5 ملم.

مستشعر البصمة سريع وسلس.

شاشات عالية الدقة. السلبيات بطارية غير قابلة للإزالة.

محير بعض الشيء.استخدامه قد يكون صعب في البداية.

عرض التطبيقات به شريط أسود مع الشاشة الثانوية.

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