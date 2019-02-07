تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن أربعة إصدارات من Moto G7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة موتورولا عن مجموعة Moto G7 الجديدة والتي تشمل إصدار Plus و Vanilla و Power و Play، وتندرج هذه المجموعة تحت هواتف الفئة المتوسطة التي تأتي بسعر موفر، وتقدم مجموعة Moto G7 معالج أسرع وكاميرا أفضل وأداء متطور للغاية.

تتوفر مجموعة Moto G7 في البرازيل والمكسيك حاليًا، ومن المقرر أن تأتي إلى أوروبا خلال هذا الشهر.

Moto G7 Plus

يتميز هاتف Moto G7 Plus بكاميرا متطورة ومحسنة للغاية، فهو يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 + 5 ميجابكسل والتي تم تطويرها لالتقاط صور عالية الجودة في الظلام.

فإن الكاميرا الرئيسية والتي تبلغ دقتها 16 ميجابكسل تأتي بفتحة عدسة f / 1.7 وتتضمن ميزة التثبيت البصري للصور، بالإضافة إلى أنها تتضمن ميزة التثبيت الإلكتروني ووضع الفلاش للفيديو. بينما تتضمن الكاميرا الثانوية والتي تبلغ دقتها 12 ميجابكسل وضع البورتريه والعديد من الأوضاع لصور السيلفي.

كما يعمل هاتف G7 Plus بمعالج Snapdragon 636، ويحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة حتى 512 جيجابايت عبر بطاقة micoSD، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android Pie 9.

سيأتي الهاتف ببطارية بسعة 3000 مللي أمبير والتي يمكن شحنها بواسطة شاحن QC4.0 أو USB PD3.0. وبالنسبة للشاشة، فسيأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.2 بوصة مع نتوء قطرة المياه من الأعلى، وتبلغ دقة الشاشة 1080 × 2270 بكسل وطبقة Gorilla Glass.

سيأتي هاتف G7 Plus بسعر 300 يورو.

Moto G7 Vanilla

يحتوي Moto G7 Vanilla على نفس المكونات الداخلية الموجودة بـ Plus، ولكن باستثناء بعض الأشياء بما في ذلك السعر. فسيأتي الهاتف بشاشة 6.2 بوصة بدقة 1080 بكسل وسيحتوي على بطارية بسعة 3000 مللي أمبير.

كما يتضمن كاميرا خلفية مزدوجة 12 + 5 ميجابكسل والتي يمكنها تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية أو 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

سيعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 632 وسيتضمن ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت. ويبلغ سعر الهاتف 250 يورو.

Moto G7 Power

يتميز G7 Power بالبطارية الضخمة، فهو يتضمن بطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي يتم شحنها عبر شاحن QC4.0 أو USB PD3.0.

ويأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.2 بوصة ودقة 720 × 1520 بكسل، كما يتم تشغيله بواسطة نفس معالج Snapdragon 632 مع ذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعتها 64 جيجابايت.

يوجد بالهاتف كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل من الخلف وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويمكن للكاميرا الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

سيأتي هاتف Moto G7 Power بسعر 210 يورو.

Moto G7 Play

يعتبر هاتف Moto G7 Play هو الأقل سعرًا ضمن هذه المجموعة، فهو يأتي بسعر 150 يورو فقط.

ويأتي الهاتف بشاشة 5.7 بوصة بدقة 720 بكسل، ويتضمن أيضًا معالج Snapdragon 632 مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة بواسطة بطاقة microSD حتى 512 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3000 مللي أمبير، وبالنسبة للكاميرا، فهو يأتي بكاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED مخصص، والمميز بالهاتف هو انه يمكنه التقاط الفيديو بدقة 4K.

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