تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان عن هواتف Galaxy A10 وGalaxy A20 وأيضاً Galaxy A30 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر اليوم على خطط سامسونج للإعلان عن الإصدارات الجديدة من هواتفها المتوسطة Galaxy A10، Galaxy A20 وأيضاً Galaxy A30 قريباً.

أشار تقرير جديد إلى أن العملاق الكوري ستقدم كلاً من هواتف Galaxy A10، Galaxy A20 وأيضاً Galaxy A30 إلى الأسواق خلال الفترة القادمة، وذلك بعد إطلاقها لهاتفي Galaxy M20 وGalaxy M10 مؤخراً.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج الإصدارات الجديدة مع شاشة AMOLED، أيضاً في الوقت الذي لم تكشف فيه التسريبات عن قدرة البطارية بشكل دقيق في سلسة Galaxy A، إلا أن التقرير أكد على أن الإصدارات الثلاثة تضم بطارية بقدرة أعلى من 4000 mAh.

وقد أشار التقرير أيضاً إلى أن التسعير المتوقع لهاتف Galaxy A10 هو 120 دولار تقريباً وهو الإصدار الأقل تكلفة بين هواتف سامسونج، أيضاً من المتوقع أن تنطلق الإصدارات الثلاثة إلى الأسواق في الفترة ما بين نهاية الربع الأول من هذا العام إلى بداية الربع الثاني، كما تنطلق هذه الإصدارات الثلاثة إلى شركات المحمول وبعض المتاجر كبديل للبيع في البداية على شبكة الإنترنت.

يذكر أن تسريبات benchmark كشفت عن بعض مواصفات الهواتف، التي تنطلق مع رقاقة معالج Exynos 7885 ثماني الأنوية، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام في A10 وذاكرة 3 جيجا بايت رام في A20 وأيضاً 4 جيجا بايت رام في هاتف A30، أيضاً تضم الهواتف واجهة One UI مع نظام تشغيل Android 9 Pie.

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