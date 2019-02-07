شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن وجود ثغرة خطيرة فى نظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن وجود ثغرة تسهل عملية اختراق الهواتف الذكية التى تعمل بنظام تشغيل ANDROID، وذلك من خلال ملفات PNG الضارة.
وأعلنت الشركة اكتشاف 3 نقاط ضعف فى إطارعمل نظام التشغيل، والتى تسمح لأى من قراصنة الانترنت بتنفيذ تعليمات برمجية على جهاز أندرويد باستخدام ملف PNG مصمم بشكل خاص.
وبدورها حذرت الشركة المستخدمين وطالبتهم بتوخى الحذر أثناء فتح ملف صورة على الهاتف الذكى، حيث يمكن لملف PNG الضار، الذى تم استلامه من خلال تطبيق الدردشة أو البريد الإلكترونى، بدء تشغيل برامج ضارة على الجهاز.
وحتى الآن لم تكشف جوجل عن أى تفاصيل تقنية توضح نقاط الضعف، ولكن استطاع المحللون الوصول إلى بعضها من خلال رصد التحديثات.
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